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Импорт в Швейцарию в третьем квартале достиг исторического максимума

Импорт в Швейцарию в третьем квартале достиг исторического максимума - 20.10.2026, ПРАЙМ

Импорт в Швейцарию в третьем квартале достиг исторического максимума

Импорт в Швейцарию в третьем квартале вырос в номинальном выражении на 1,8% ко второму кварталу и достиг исторического максимума в 61 миллиард франков, следует... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:21+0300

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2026-10-20T11:21+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импорт в Швейцарию в третьем квартале вырос в номинальном выражении на 1,8% ко второму кварталу и достиг исторического максимума в 61 миллиард франков, следует из данных швейцарской таможни. "Импорт также вырос второй квартал подряд: он увеличился на 1,8% (в реальном выражении: снизился 1,4%) — до 61 миллиарда франков, достигнув тем самым нового исторического максимума", - говорится в сообщении. По уточненным данным, импорт Швейцарии в третьем квартале составил 60,981 миллиарда франков. Экспорт тем временем вырос на 2,6% к предшествовавшему кварталу в номинальном выражении, до 74,987 миллиарда франков, что также представляет собой второй квартал роста подряд. Таким образом, профицит торгового баланса за квартал составил 14,006 миллиарда франков - это самое высокое значение со второго квартала прошлого года, когда профицит достиг 15,498 миллиарда, следует из сообщения.

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россия, мировая экономика, швейцария