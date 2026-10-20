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Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС
Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС
Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако призывает в этих целях ускорить... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:12+0300
2026-10-20T11:12+0300
2026-10-20T11:12+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако призывает в этих целях ускорить процесс взаимного таможенного оформления, сказал министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Выступая на заседании, глава индийского минобороны отметил, что Индия поддерживает планы ШОС по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, однако подчеркнул, что ее успех будет зависеть от практических результатов в трансграничной торговле.
"В этой связи важное значение имеют ускорение таможенного оформления, взаимное признание стандартов, надежные платежные системы и предсказуемые грузовые перевозки. Индия готова делиться своим опытом всех этих областях", - сказал Сингх.
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мировая экономика, россия, индия, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, ШОС
Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС
Сингх: Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако призывает в этих целях ускорить процесс взаимного таможенного оформления, сказал министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Выступая на заседании, глава индийского минобороны отметил, что Индия поддерживает планы ШОС по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, однако подчеркнул, что ее успех будет зависеть от практических результатов в трансграничной торговле.
"В этой связи важное значение имеют ускорение таможенного оформления, взаимное признание стандартов, надежные платежные системы и предсказуемые грузовые перевозки. Индия готова делиться своим опытом всех этих областях", - сказал Сингх.