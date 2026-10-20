https://1prime.ru/20261020/indija-874416278.html

Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС

Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ

Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС

Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако призывает в этих целях ускорить... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:12+0300

2026-10-20T11:12+0300

2026-10-20T11:12+0300

мировая экономика

россия

индия

шос

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416278.jpg?1792483930

ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия поддерживает торгово-экономическое сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако призывает в этих целях ускорить процесс взаимного таможенного оформления, сказал министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС. Выступая на заседании, глава индийского минобороны отметил, что Индия поддерживает планы ШОС по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, однако подчеркнул, что ее успех будет зависеть от практических результатов в трансграничной торговле. "В этой связи важное значение имеют ускорение таможенного оформления, взаимное признание стандартов, надежные платежные системы и предсказуемые грузовые перевозки. Индия готова делиться своим опытом всех этих областях", - сказал Сингх.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, шос