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Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей
Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T11:49+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ государственных услуг, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Индия готова делиться с любыми государствами-членами (ШОС - ред.) своим опытом в области цифровых платежей и платформ предоставления государственных услуг", - сказал Сингх.
Глава минобороны подчеркнул, что экономическое сотрудничество внутри организации зависит от наличия безопасной страны.
Кроме того, Сингх призвал уделять особое внимания малым и средним предприятиям, поскольку, по его словам, они сильнее всего страдают от административных нагрузок.
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технологии, мировая экономика, индия, шос
Технологии, Мировая экономика, ИНДИЯ, ШОС
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей
Сингх: Индия готова делиться опытом в области цифровых платежей со странами ШОС
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ государственных услуг, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Индия готова делиться с любыми государствами-членами (ШОС - ред.) своим опытом в области цифровых платежей и платформ предоставления государственных услуг", - сказал Сингх.
Глава минобороны подчеркнул, что экономическое сотрудничество внутри организации зависит от наличия безопасной страны.
Кроме того, Сингх призвал уделять особое внимания малым и средним предприятиям, поскольку, по его словам, они сильнее всего страдают от административных нагрузок.