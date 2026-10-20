https://1prime.ru/20261020/indija-874419193.html

Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей

Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей - 20.10.2026, ПРАЙМ

Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей

Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ государственных услуг, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Индия готова делиться с любыми государствами-членами (ШОС - ред.) своим опытом в области цифровых платежей и платформ предоставления государственных услуг", - сказал Сингх. Глава минобороны подчеркнул, что экономическое сотрудничество внутри организации зависит от наличия безопасной страны. Кроме того, Сингх призвал уделять особое внимания малым и средним предприятиям, поскольку, по его словам, они сильнее всего страдают от административных нагрузок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, индия, шос