Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/indija-874419193.html
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей
Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T11:49+0300
технологии
мировая экономика
индия
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874419193.jpg?1792486163
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ государственных услуг, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Индия готова делиться с любыми государствами-членами (ШОС - ред.) своим опытом в области цифровых платежей и платформ предоставления государственных услуг", - сказал Сингх. Глава минобороны подчеркнул, что экономическое сотрудничество внутри организации зависит от наличия безопасной страны. Кроме того, Сингх призвал уделять особое внимания малым и средним предприятиям, поскольку, по его словам, они сильнее всего страдают от административных нагрузок.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, индия, шос
Технологии, Мировая экономика, ИНДИЯ, ШОС
11:49 20.10.2026
 
Индия готова делиться с ШОС опытом в области цифровых платежей

Сингх: Индия готова делиться опытом в области цифровых платежей со странами ШОС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Индия готова делиться со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом в области цифровых платежей и цифровых платформ государственных услуг, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Индия готова делиться с любыми государствами-членами (ШОС - ред.) своим опытом в области цифровых платежей и платформ предоставления государственных услуг", - сказал Сингх.
Глава минобороны подчеркнул, что экономическое сотрудничество внутри организации зависит от наличия безопасной страны.
Кроме того, Сингх призвал уделять особое внимания малым и средним предприятиям, поскольку, по его словам, они сильнее всего страдают от административных нагрузок.
 
ТехнологииМировая экономикаИНДИЯШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала