https://1prime.ru/20261020/ingredienty-874419348.html

Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах

Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах - 20.10.2026, ПРАЙМ

Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах

Ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым, первые две-три позиции - и есть сам продукт, рассказала... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T12:16+0300

общество

здоровье

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым, первые две-три позиции - и есть сам продукт, рассказала нутрициолог Анна Слип. "По закону ингредиенты перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым. Первые две-три позиции - и есть сам продукт. Если в мороженом на первом месте сахар и растительный жир, а не молоко, - это уже не пломбир, а пародия на него. Если на этикетке написано "без сахара", это не значит, что его нет в составе. Его могут маскировать за глюкозно-фруктозным сиропом, декстрозой, патокой, концентрированным соком", - сказала она в беседе с интернет-порталом NEWS.ru. Слип подчеркнула, что в некоторых продуктах может содержаться несколько источников скрытого сахара. При этом надписи "фитнес", "эко" и "натуральный" на упаковке часто используются как маркетинговый ход. По словам нутрициолога, правду о продукте показывает наименование мелким шрифтом. К примеру, если на упаковке крупным шрифтом написано "сгущенка", а ниже - "продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира". Кроме того, не стоит сразу верить крупной цифре калорийности на лицевой стороне. Ее могут посчитать не на всю пачку, а на одну порцию, а ее размер производитель выбирает сам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , здоровье