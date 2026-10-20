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Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах
Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах - 20.10.2026, ПРАЙМ
Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах
Ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым, первые две-три позиции - и есть сам продукт, рассказала... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:49+0300
2026-10-20T12:16+0300
общество
здоровье
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым, первые две-три позиции - и есть сам продукт, рассказала нутрициолог Анна Слип. "По закону ингредиенты перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым. Первые две-три позиции - и есть сам продукт. Если в мороженом на первом месте сахар и растительный жир, а не молоко, - это уже не пломбир, а пародия на него. Если на этикетке написано "без сахара", это не значит, что его нет в составе. Его могут маскировать за глюкозно-фруктозным сиропом, декстрозой, патокой, концентрированным соком", - сказала она в беседе с интернет-порталом NEWS.ru. Слип подчеркнула, что в некоторых продуктах может содержаться несколько источников скрытого сахара. При этом надписи "фитнес", "эко" и "натуральный" на упаковке часто используются как маркетинговый ход. По словам нутрициолога, правду о продукте показывает наименование мелким шрифтом. К примеру, если на упаковке крупным шрифтом написано "сгущенка", а ниже - "продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира". Кроме того, не стоит сразу верить крупной цифре калорийности на лицевой стороне. Ее могут посчитать не на всю пачку, а на одну порцию, а ее размер производитель выбирает сам.
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192
40
192
40
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общество , здоровье
Общество , Здоровье
11:49 20.10.2026 (обновлено: 12:16 20.10.2026)
 
Нутрициолог рассказала, как распознать скрытый сахар в продуктах

Нутрициолог Слип: ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ингредиенты в составе на этикетке продукта перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым, первые две-три позиции - и есть сам продукт, рассказала нутрициолог Анна Слип.
"По закону ингредиенты перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым. Первые две-три позиции - и есть сам продукт. Если в мороженом на первом месте сахар и растительный жир, а не молоко, - это уже не пломбир, а пародия на него. Если на этикетке написано "без сахара", это не значит, что его нет в составе. Его могут маскировать за глюкозно-фруктозным сиропом, декстрозой, патокой, концентрированным соком", - сказала она в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.
Слип подчеркнула, что в некоторых продуктах может содержаться несколько источников скрытого сахара. При этом надписи "фитнес", "эко" и "натуральный" на упаковке часто используются как маркетинговый ход.
По словам нутрициолога, правду о продукте показывает наименование мелким шрифтом. К примеру, если на упаковке крупным шрифтом написано "сгущенка", а ниже - "продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира".
Кроме того, не стоит сразу верить крупной цифре калорийности на лицевой стороне. Ее могут посчитать не на всю пачку, а на одну порцию, а ее размер производитель выбирает сам.
 
ОбществоЗдоровье
 
 
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