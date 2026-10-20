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Инвестиции "Северстали" за девять месяцев снизились на 39 процентов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции "Северстали" за девять месяцев снизились на 39 процентов
Инвестиции "Северстали" за девять месяцев снизились на 39 процентов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции "Северстали" за девять месяцев снизились на 39 процентов
Инвестиции "Северстали" по итогам первых трех кварталов года снизилась на 39% в годовом выражении и составили 77,244 миллиарда рублей, сообщила компания. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T12:56+0300
алексей мордашов
северсталь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416700.jpg?1792490171
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Инвестиции "Северстали" по итогам первых трех кварталов года снизилась на 39% в годовом выражении и составили 77,244 миллиарда рублей, сообщила компания."Инвестиции за девять месяцев 2026 года снизились на 39% г/г и составили 77 244 миллиона рублей", - сказано в сообщении.Отмечается, что это связано с прохождением пика инвестиционных затрат и выполнением плана сокращения капвложений, объявленного компанией в начале года."Наш прогноз капитальных затрат на 2026 год остается без изменений на уровне 112 миллиардов рублей", - приводятся в релизе слова генерального директора Александра Шевелева.По итогам третьего квартала инвестиции снизились на 42% в годовом выражении и составили 23,183 миллиарда рублей.Согласно материалам компании, "Северсталь" сократила инвестиционную программу на текущий год на 24% от первоначального плана в 147 миллиардов, до 112 миллиардов рублей. В 2027 году предварительно ожидается еще снижение - примерно до 85 миллиардов рублей.Инвестиции в прошлом году выросли на 46%, до 173,489 миллиарда рублей."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Инвестиции компании за первые три квартала прошлого года составили 127,32 миллиарда рублей.
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алексей мордашов, северсталь
Алексей Мордашов, Северсталь
11:18 20.10.2026 (обновлено: 12:56 20.10.2026)
 
Инвестиции "Северстали" за девять месяцев снизились на 39 процентов

Инвестиции "Северстали" в первом квартале 2026 года снизились на 39%

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Инвестиции "Северстали" по итогам первых трех кварталов года снизилась на 39% в годовом выражении и составили 77,244 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Инвестиции за девять месяцев 2026 года снизились на 39% г/г и составили 77 244 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это связано с прохождением пика инвестиционных затрат и выполнением плана сокращения капвложений, объявленного компанией в начале года.
"Наш прогноз капитальных затрат на 2026 год остается без изменений на уровне 112 миллиардов рублей", - приводятся в релизе слова генерального директора Александра Шевелева.
По итогам третьего квартала инвестиции снизились на 42% в годовом выражении и составили 23,183 миллиарда рублей.
Согласно материалам компании, "Северсталь" сократила инвестиционную программу на текущий год на 24% от первоначального плана в 147 миллиардов, до 112 миллиардов рублей. В 2027 году предварительно ожидается еще снижение - примерно до 85 миллиардов рублей.
Инвестиции в прошлом году выросли на 46%, до 173,489 миллиарда рублей.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). Инвестиции компании за первые три квартала прошлого года составили 127,32 миллиарда рублей.
 
Алексей МордашовСеверсталь
 
 
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