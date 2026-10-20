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Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей
Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей
Инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России на текущий год были запланированы на уровне 433 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:26+0300
2026-10-20T12:30+0300
россия
максим шаскольский
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874422026.jpg?1792488644
СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России на текущий год были запланированы на уровне 433 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. "В сфере ЖКХ продолжается формирование регулирования, стимулирующего перераспределение расходов с операционной на инвестиционную составляющую для ускорения темпов обновления коммунальной инфраструктуры. Всего в сфере ЖКХ функционирует порядка 10 800 ресурсоснабжающих организаций, при этом утверждено только 2 500 инвестпрограмм", - сказал он, выступая на Всероссийской тарифной конференции. "Запланированный объем инвестиций на 2026 год в отрасль составляет 433 миллиарда (рублей - ред.), из которых теплоснабжение - 206 (миллиардов - ред.), водоснабжение - 82, водоотведение - 146. При этом совокупная валовая выручка организаций в указанных сферах - свыше 3,5 триллионов рублей", - добавил Шаскольский. Таким образом, вложения в коммунальную инфраструктуру составляет всего 12% от необходимой валовой выручки отрасли, добавил он. По словам главы ФАС, службой ведется активная нормотворческая работа для изменения этих показателей.
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россия, максим шаскольский
РОССИЯ, Максим Шаскольский
12:26 20.10.2026 (обновлено: 12:30 20.10.2026)
 
Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей

Глава ФАС Шаскольский: инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год составят 433 миллиарда рублей

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России на текущий год были запланированы на уровне 433 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.
"В сфере ЖКХ продолжается формирование регулирования, стимулирующего перераспределение расходов с операционной на инвестиционную составляющую для ускорения темпов обновления коммунальной инфраструктуры. Всего в сфере ЖКХ функционирует порядка 10 800 ресурсоснабжающих организаций, при этом утверждено только 2 500 инвестпрограмм", - сказал он, выступая на Всероссийской тарифной конференции.
"Запланированный объем инвестиций на 2026 год в отрасль составляет 433 миллиарда (рублей - ред.), из которых теплоснабжение - 206 (миллиардов - ред.), водоснабжение - 82, водоотведение - 146. При этом совокупная валовая выручка организаций в указанных сферах - свыше 3,5 триллионов рублей", - добавил Шаскольский.
Таким образом, вложения в коммунальную инфраструктуру составляет всего 12% от необходимой валовой выручки отрасли, добавил он. По словам главы ФАС, службой ведется активная нормотворческая работа для изменения этих показателей.
 
РОССИЯМаксим Шаскольский
 
 
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