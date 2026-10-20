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Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей

Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в сферу ЖКХ на 2026 год запланированы на уровне 433 млрд рублей

Инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России на текущий год были запланированы на уровне 433 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:26+0300

2026-10-20T12:26+0300

2026-10-20T12:30+0300

россия

максим шаскольский

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СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства в России на текущий год были запланированы на уровне 433 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. "В сфере ЖКХ продолжается формирование регулирования, стимулирующего перераспределение расходов с операционной на инвестиционную составляющую для ускорения темпов обновления коммунальной инфраструктуры. Всего в сфере ЖКХ функционирует порядка 10 800 ресурсоснабжающих организаций, при этом утверждено только 2 500 инвестпрограмм", - сказал он, выступая на Всероссийской тарифной конференции. "Запланированный объем инвестиций на 2026 год в отрасль составляет 433 миллиарда (рублей - ред.), из которых теплоснабжение - 206 (миллиардов - ред.), водоснабжение - 82, водоотведение - 146. При этом совокупная валовая выручка организаций в указанных сферах - свыше 3,5 триллионов рублей", - добавил Шаскольский. Таким образом, вложения в коммунальную инфраструктуру составляет всего 12% от необходимой валовой выручки отрасли, добавил он. По словам главы ФАС, службой ведется активная нормотворческая работа для изменения этих показателей.

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россия, максим шаскольский