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Медным рудникам нужны инвестиции в 332 миллиарда долларов, пишет Bloomberg

Медным рудникам нужны инвестиции в 332 миллиарда долларов, пишет Bloomberg - 20.10.2026, ПРАЙМ

Медным рудникам нужны инвестиции в 332 миллиарда долларов, пишет Bloomberg

Сфере добычи меди в мире необходимы долгосрочные инвестиции в размере более 300 миллиардов долларов, чтобы предотвратить прогнозируемый в 2050 году сильный... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:06+0300

2026-10-20T16:06+0300

2026-10-20T16:10+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сфере добычи меди в мире необходимы долгосрочные инвестиции в размере более 300 миллиардов долларов, чтобы предотвратить прогнозируемый в 2050 году сильный дефицит металла на рынке, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на отчет аналитиков Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Согласно ожиданиям аналитиков BNEF, уже к 2028 году рынок меди может оказаться в дефиците из-за роста спроса, а также трудностей с восполнением сокращающейся добычи. "Медным рудникам требуется около 332 миллиардов долларов новых инвестиций, чтобы предотвратить будущий шок предложения… Без значительных капиталовложений рынок меди к 2050 году столкнется с прогнозируемым дефицитом предложения в 20 миллионов тонн и рискует пережить болезненный дефицит, который замедлит переход к электрификации", - сообщает агентство. Эксперты также подчеркивают, что несмотря на достаточные запасы меди под землей ввод в эксплуатацию новых и расширенных рудников происходит недостаточно быстро, чтобы компенсировать сокращение добычи на действующих предприятиях. Без дополнительных инвестиций общее предложение к 2050 году может снизиться до 25,7 миллиона тонн с 30 миллионов в текущем году. "Даже если в новые рудники будут вложены необходимые 332 миллиарда долларов, дефицит, вероятно, сохранится как минимум до 2043 года, поскольку на разработку нового медного рудника в среднем уходит 17 лет", - добавляет Блумберг. Отказ от ископаемого топлива и переход к электрификации всего - от автомобилей до центров обработки данных - сделал медь самым дефицитным металлом из всех, рассматриваемых в отчете экспертов, отмечает Блумберг. Прогнозируется, что спрос, связанный с этим процессом, в 2050 году вырастет на 89% - до 23,3 миллиона тонн, что составит более половины общего потребления меди. "Электрификация транспорта - наиболее быстрорастущая сфера применения меди. Электромобили, грузовики и автобусы, популярность которых резко возрастет в период с 2026 по 2050 годы, требуют использования меди в двигателях, инверторах, аккумуляторных батареях, высоковольтной проводке и зарядных устройствах", - говорится в отчете. Кроме того, медь по-прежнему будет востребована в строительстве, промышленном производстве и производстве потребительских товаров, заключают аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика