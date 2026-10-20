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СМИ: Афганистан и Иран хотят подписать соглашение на поставку железной руды

СМИ: Афганистан и Иран хотят подписать соглашение на поставку железной руды - 20.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Афганистан и Иран хотят подписать соглашение на поставку железной руды

Крупнейшая иранская сталелитейная компания Mobarakeh Steel достигла принципиальной договоренности с афганскими властями о сотрудничестве в горнодобывающей... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:57+0300

2026-10-20T15:57+0300

2026-10-20T16:01+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая иранская сталелитейная компания Mobarakeh Steel достигла принципиальной договоренности с афганскими властями о сотрудничестве в горнодобывающей отрасли и ожидает от партнеров экспорта от 1 до 2 миллионов тонн железной руды в год, сообщило в понедельник иранское специализированное издание в сфере промышленности и горной добычи Irasin. По данным Irasin, подписание предварительного соглашения о партнерстве в сфере недропользования ожидается в ходе предстоящего визита афганской делегации в Тегеран. "Инициатива предусматривает ежегодный экспорт в Иран от одного до двух миллионов тонн афганской железной руды", - говорится в сообщении. По данным издания, компания Mobarakeh Steel подошла к заключению базового договора об участии в разработке недр Афганистана после полутора лет переговорного процесса с афганскими властями. Данный шаг продолжает попытки иранского бизнеса инвестировать в горнорудный сектор соседней страны, которые предпринимались на протяжении последних 15 лет. Возглавляющий холдинг по поставкам и переработке минерального сырья компании Mobarakeh Steel Хасан Али Хакшенас сообщил Irasin, что корпорация, выступая в качестве официального представителя Ирана, провела детальную оценку состояния как государственных, так и частных рудников Афганистана. По его словам, после официального подписания предварительного меморандума стороны смогут приступить к геологоразведке и добыче полезных ископаемых. Согласно проекту, в течение первого года после заключения сделки Mobarakeh Steel планирует ежегодно ввозить в Иран от одного до двух миллионов тонн сортированной железной руды с содержанием чистого металла свыше 61%. Хагшенас уточнил, что обсуждается вариант проведения первичной обработки сырья непосредственно на территории Афганистана или вблизи государственной границы. "Договоренности не ограничиваются только железной рудой: в перспективе сотрудничество может распространиться на афганские месторождения меди, золота, цинка и полиметаллов", - приводит издание слова главы холдинга. Представитель компании отметил, что перспективные участки в этих направлениях уже определены, однако старт работ будет зависеть от окончательного одобрения со стороны руководства Афганистана. Указав на то, что развитие горнорудного комплекса Афганистана напрямую зависит от расширения железнодорожной сети, Хакшенас подчеркнул ключевую роль трансграничной железнодорожной магистрали из афганского города Герат на иранскую территорию для логистики тяжелых минеральных грузов. Безопасность, развитие добывающей инфраструктуры и перерабатывающих мощностей были названы главными условиями реализации проекта, которые предстоит урегулировать на межгосударственном уровне. В настоящее время Афганистан и Иран связаны 225-километровой железной дорогой Хаф - Герат, которая является одним из важнейших транзитных коридоров между двумя государствами. Эта железнодорожная линия была открыта в декабре 2020 года, однако движение по ней было приостановлено после политических событий августа 2021 года в Афганистане и возвращения к власти талибов. Грузовые перевозки по этому маршруту возобновились в июле 2023 года в результате дипломатических консультаций и после проведения ремонтных работ на путях. Крупнейшие промышленные предприятия Ирана рассматривают железную дорогу Хаф - Герат в качестве основного экономического коридора для ежегодной транспортировки до двух миллионов тонн афганской железной руды. Помимо этого, магистраль обеспечивает не имеющему выхода к морю Афганистану доступ к международным водным путям через иранскую железнодорожную сеть.

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мировая экономика, афганистан, иран, тегеран