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Иран заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Иран заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны
Иран заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны - 20.10.2026, ПРАЙМ
Иран заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны
Обогащенные ядерные материалы не покинут территорию Ирана, они являются достоянием исламской республики, которое используются только внутри страны, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:51+0300
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ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Обогащенные ядерные материалы не покинут территорию Ирана, они являются достоянием исламской республики, которое используются только внутри страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром. "Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны", - заявил Резаи, его слова приводит иранское агентство Tasnim. По его словам, в иранском руководстве единогласно пришли к выводу, что никаких переговоров с США не будет до тех пор, пока они не укрепят доверие с исламской республикой, а первым шагом на пути к его укреплению станет выполнение американской стороной выдвинутых Ираном семи условий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Тегеран ранее заявлял, что предложил в своем плане из семи условий варианты открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг его. МИД Ирана после этого сообщал, что получил реакцию США на план и изложил через Катар свои оценки ответа Вашингтона.
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
20:51 20.10.2026 (обновлено: 20:57 20.10.2026)
 
Иран заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны

Резаи: обогащенные ядерные материалы не покинут территорию Ирана

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ТЕГЕРАН, 20 окт - ПРАЙМ. Обогащенные ядерные материалы не покинут территорию Ирана, они являются достоянием исламской республики, которое используются только внутри страны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.
"Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны", - заявил Резаи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
По его словам, в иранском руководстве единогласно пришли к выводу, что никаких переговоров с США не будет до тех пор, пока они не укрепят доверие с исламской республикой, а первым шагом на пути к его укреплению станет выполнение американской стороной выдвинутых Ираном семи условий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Тегеран ранее заявлял, что предложил в своем плане из семи условий варианты открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг его. МИД Ирана после этого сообщал, что получил реакцию США на план и изложил через Катар свои оценки ответа Вашингтона.
 
Мировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампМИД
 
 
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