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В Италии из-за забастовки водителей остановили производство макарон

В Италии из-за забастовки водителей остановили производство макарон - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Италии из-за забастовки водителей остановили производство макарон

Забастовка водителей грузовиков в Италии, протестующих против дорогого топлива, сказалась на производстве макаронных изделий бренда Rummo, изготавливаемых в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

бизнес

италия

сицилия

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РИМ, 20 окт - ПРАЙМ. Забастовка водителей грузовиков в Италии, протестующих против дорогого топлива, сказалась на производстве макаронных изделий бренда Rummo, изготавливаемых в городе Беневенто на юге Италии, заявил исполнительный директор крупной компании по производству макаронных изделий Rummo Козимо Руммо. "Сейчас мы остановились, вчера был первый день, потому что ни грузовики, ни цистерны не прибыли, и запасы (сырья - ред.) подошли к концу. Эта ситуация длится уже неделю", - рассказал он газете Repubblica. Руммо подчеркнул, что в похожей ситуации оказались практически все фабрики по производству макаронных изделий, которые находятся в соседней Апулии. "Это означает, что большая часть производства пасты в Италии полностью или практически остановлена", - пояснил он. У семейной компании Rummo два производственных завода в Италии, один из них находится на севере в области Пьемонт. Repubblica поясняет, что из-за протестов водителей на заводы не подвозятся основные виды сырья, в данном случае - пшеница. Газета отмечает, что итальянский бренд макаронных изделий La Molisana был вынужден значительно снизить объемы производства. Протест водителей грузовиков против роста цен на топливо продолжается в нескольких регионах юга Италии. В Кампании участники акции проводят блокировки на съездах с автомагистралей, в том числе в провинции Салерно, а в Неаполе был перекрыт въезд в торговый порт. В Калабрии и Базиликате акции сопровождаются затруднениями движения на основных дорогах. Протесты уже привели к перебоям в доставке товаров и опустевшим полкам в некоторых супермаркетах на юге страны. По данным ассоциации предпринимателей Confcommercio, только на Сицилии забастовка дальнобойщиков привела к экономическим потерям до 50 миллионов евро.

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бизнес, италия, сицилия