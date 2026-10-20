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Никитин похвалил Ядрова за способность находить решения при разных вызовах - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин похвалил Ядрова за способность находить решения при разных вызовах
Никитин похвалил Ядрова за способность находить решения при разных вызовах - 20.10.2026, ПРАЙМ
Никитин похвалил Ядрова за способность находить решения при разных вызовах
Кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров всегда находит решения различных проблем, это позволило России не только сберечь авиационную отрасль, но и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:54+0300
2026-10-20T15:56+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
госдума
росавиация
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров всегда находит решения различных проблем, это позволило России не только сберечь авиационную отрасль, но и продвинуться вперед, заявил глава Минтранса, выдвинутый на пост вице-премьера, Андрей Никитин. Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал ранее во вторник утвердить кандидатуру Никитина на должность вице-премьера РФ, а Ядрова - на должность министра транспорта. "Я оцениваю своих коллег всегда по способности находить решения проблем. Дмитрий Викторович (Ядров - ред.) за то время, которое мы вместе работаем, чуть меньше двух лет, он также всегда находил решения. Он не приходил ко мне со своим "Я не знаю, что делать", он всегда приходил с теми решениями, которые позволили нам не просто сберечь авиационную отрасль, но и сдвинуть ее вперед", - сказал Никитин на заседании комитета Госдумы по транспорту. Также Никитин выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину за решение выдвинуть Ядрова на пост министра и выразил уверенность в продолжении стабильной работы транспортной системы. "Однозначно, ему, конечно, как и всем нам, придется чему-то учиться. Управленческие качества позволяют это сделать быстро и эффективно", - подчеркнул он. Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, Дмитрия Ядрова, занимающего в настоящее время пост главы Росавиации, предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
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россия, бизнес, михаил мишустин, госдума, росавиация
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума, Росавиация
15:54 20.10.2026 (обновлено: 15:56 20.10.2026)
 
Никитин похвалил Ядрова за способность находить решения при разных вызовах

Никитин: Ядров всегда находит решения проблем, это позволило России сберечь авиаотрасль

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минтранса РФ Дмитрий Ядров всегда находит решения различных проблем, это позволило России не только сберечь авиационную отрасль, но и продвинуться вперед, заявил глава Минтранса, выдвинутый на пост вице-премьера, Андрей Никитин.
Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал ранее во вторник утвердить кандидатуру Никитина на должность вице-премьера РФ, а Ядрова - на должность министра транспорта.
"Я оцениваю своих коллег всегда по способности находить решения проблем. Дмитрий Викторович (Ядров - ред.) за то время, которое мы вместе работаем, чуть меньше двух лет, он также всегда находил решения. Он не приходил ко мне со своим "Я не знаю, что делать", он всегда приходил с теми решениями, которые позволили нам не просто сберечь авиационную отрасль, но и сдвинуть ее вперед", - сказал Никитин на заседании комитета Госдумы по транспорту.
Также Никитин выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину за решение выдвинуть Ядрова на пост министра и выразил уверенность в продолжении стабильной работы транспортной системы.
"Однозначно, ему, конечно, как и всем нам, придется чему-то учиться. Управленческие качества позволяют это сделать быстро и эффективно", - подчеркнул он.
Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, Дмитрия Ядрова, занимающего в настоящее время пост главы Росавиации, предложено назначить на должность министра транспорта РФ. А нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
 
РОССИЯБизнесМихаил МишустинГосдумаРосавиация
 
 
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