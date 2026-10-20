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Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России
Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России - 20.10.2026, ПРАЙМ
Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России
Кандидат на пост главы Минтранса России Дмитрий Ядров, который в настоящее время занимает пост руководителя Росавиации, заявил о большом количестве стоящих... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:33+0300
2026-10-20T16:33+0300
бизнес
виталий савельев
михаил мишустин
госдума
росавиация
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минтранса России Дмитрий Ядров, который в настоящее время занимает пост руководителя Росавиации, заявил о большом количестве стоящих перед ним вызовов, однако уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России. "Конечно, будет много вопросов для меня и вызовов, с которыми нужно будет столкнуться, погрузиться в эту работу. ... Уверен, что эта работа будет выстроена, ну, и в дальнейшем, на благо планомерного развития транспорта", - сообщил Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что благодаря компетенциям кандидата в вице-премьеры и пока действующего министра транспорта Андрея Никитина, а также вице-спикера Госдумы Виталия Савельева со всеми задачами удастся справиться. Ядров также рассказал о неразрывной связи всех видов транспорта, в том числе авиации с автомобильными и железными дорогами. "Конечно, транспорт - это интереснейшая сфера. И если говорить об авиации, она не может быть отдельной составляющей любого другого вида транспорта. Потому что мы прилетаем в аэропорт, пользуемся дорогой, железной дорогой. Выходя с вокзала, мы тоже пользуемся дорогой. Добираясь в аэропорт, тоже необходимы другие виды транспорта", - отметил он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Глава Минтранса предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта предложено назначить Ядрова. Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал ранее во вторник утвердить кандидатуру Никитина на должность вице-премьера РФ, а Ядрова - на должность министра транспорта.
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бизнес, виталий савельев, михаил мишустин, госдума, росавиация
Бизнес, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Госдума, Росавиация
16:33 20.10.2026
 
Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России

Кандидат на пост главы Минтранса Ядров уверен в планомерном развитии транспортной отрасли

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минтранса России Дмитрий Ядров, который в настоящее время занимает пост руководителя Росавиации, заявил о большом количестве стоящих перед ним вызовов, однако уверен в планомерном развитии транспортной отрасли России.
"Конечно, будет много вопросов для меня и вызовов, с которыми нужно будет столкнуться, погрузиться в эту работу. ... Уверен, что эта работа будет выстроена, ну, и в дальнейшем, на благо планомерного развития транспорта", - сообщил Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Он подчеркнул, что благодаря компетенциям кандидата в вице-премьеры и пока действующего министра транспорта Андрея Никитина, а также вице-спикера Госдумы Виталия Савельева со всеми задачами удастся справиться.
Ядров также рассказал о неразрывной связи всех видов транспорта, в том числе авиации с автомобильными и железными дорогами.
"Конечно, транспорт - это интереснейшая сфера. И если говорить об авиации, она не может быть отдельной составляющей любого другого вида транспорта. Потому что мы прилетаем в аэропорт, пользуемся дорогой, железной дорогой. Выходя с вокзала, мы тоже пользуемся дорогой. Добираясь в аэропорт, тоже необходимы другие виды транспорта", - отметил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Глава Минтранса предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта предложено назначить Ядрова. Комитет ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал ранее во вторник утвердить кандидатуру Никитина на должность вице-премьера РФ, а Ядрова - на должность министра транспорта.
 
БизнесВиталий СавельевМихаил МишустинГосдумаРосавиация
 
 
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