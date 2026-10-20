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Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день
Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день - 20.10.2026, ПРАЙМ
Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день
Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляют 60 миллионов евро в день, заявила верховный представитель Евросоюза по | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:01+0300
2026-10-20T13:01+0300
2026-10-20T13:01+0300
мировая экономика
украина
кая каллас
ес
владимир путин
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африка
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляют 60 миллионов евро в день, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.По ее словам, с середины июля из-за ударов по судам и портам оценочные потери украинского экспорта достигают этой суммы. Брюссель призывает "срочно восстановить свободу судоходства в Черном море", якобы во имя снабжения украинским зерном голодающих стран Африки и Азии.Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что причиной российских ударов по украинским портам и экспортным маршрутам стали попытки Украины с начала лета бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и судам на Черном и Азовском морях.Он подчеркнул, что украинские военные пытались организовать морскую блокаду российского Черноморского побережья, повредив свыше 100 российских и иностранных судов. "Да, мы это все восстановили", — заявил президент.
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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, владимир путин, брюссель, африка
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Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день
Каллас: потери Украины от остановки экспорта в Черном море составляют 60 млн евро в день