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Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день

Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день - 20.10.2026, ПРАЙМ

Каллас оценила потери Украины в 60 миллионов евро в день

Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляют 60 миллионов евро в день, заявила верховный представитель Евросоюза по | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:01+0300

2026-10-20T13:01+0300

2026-10-20T13:01+0300

мировая экономика

украина

кая каллас

ес

владимир путин

брюссель

африка

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляют 60 миллионов евро в день, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.По ее словам, с середины июля из-за ударов по судам и портам оценочные потери украинского экспорта достигают этой суммы. Брюссель призывает "срочно восстановить свободу судоходства в Черном море", якобы во имя снабжения украинским зерном голодающих стран Африки и Азии.Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что причиной российских ударов по украинским портам и экспортным маршрутам стали попытки Украины с начала лета бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и судам на Черном и Азовском морях.Он подчеркнул, что украинские военные пытались организовать морскую блокаду российского Черноморского побережья, повредив свыше 100 российских и иностранных судов. "Да, мы это все восстановили", — заявил президент.

украина

брюссель

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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, владимир путин, брюссель, африка