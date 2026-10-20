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ЕС и Канада планируют закрепить планы по ассоциации, пишет Bloomberg
ЕС и Канада планируют закрепить планы по ассоциации, пишет Bloomberg - 20.10.2026, ПРАЙМ
ЕС и Канада планируют закрепить планы по ассоциации, пишет Bloomberg
Европейский союз и Канада планируют в конце следующей недели закрепить намерение об ассоциации Оттавы с сообществом, это произойдет на встрече главы Евросовета... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:53+0300
2026-10-20T22:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Европейский союз и Канада планируют в конце следующей недели закрепить намерение об ассоциации Оттавы с сообществом, это произойдет на встрече главы Евросовета Антониу Кошты и канадского премьер-министра Марка Карни, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект коммюнике. "Европейский союз и Канада на саммите на следующей неделе договорятся о создании беспрецедентного альянса, закрепив планы по предоставлению Оттаве статуса ассоциированного члена ЕС", - говорится в материале. Согласно проекту коммюнике, которое предстоит согласовать на встрече 29-30 октября, отмечает агентство, стороны обязуются выстраивать "более глубокие, тесные и стратегически согласованные отношения". "Полный объем этого ассоциированного членства будет определен на саммите Канада-ЕС в 2027 году", - приводит Блумберг цитату из документа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая 17 сентября перед Европарламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту инициативу, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с США. В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.
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мировая экономика, канада, европа, марк карни, урсула фон дер ляйен, ес, евросовет
Мировая экономика, КАНАДА, ЕВРОПА, Марк Карни, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросовет
ЕС и Канада планируют закрепить планы по ассоциации, пишет Bloomberg
Bloomberg: ЕС и Канада планируют на следующей неделе закрепить намерение об ассоциации
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Европейский союз и Канада планируют в конце следующей недели закрепить намерение об ассоциации Оттавы с сообществом, это произойдет на встрече главы Евросовета Антониу Кошты и канадского премьер-министра Марка Карни, передает агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект коммюнике.
"Европейский союз и Канада на саммите на следующей неделе договорятся о создании беспрецедентного альянса, закрепив планы по предоставлению Оттаве статуса ассоциированного члена ЕС", - говорится в материале.
Согласно проекту коммюнике, которое предстоит согласовать на встрече 29-30 октября, отмечает агентство, стороны обязуются выстраивать "более глубокие, тесные и стратегически согласованные отношения".
"Полный объем этого ассоциированного членства будет определен на саммите Канада-ЕС в 2027 году", - приводит Блумберг цитату из документа.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая 17 сентября перед Европарламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту инициативу, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с США.
В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.