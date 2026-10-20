https://1prime.ru/20261020/karabah-874417714.html
В Карабахе построят восемь гидроэлектростанций
В Карабахе построят восемь гидроэлектростанций - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Карабахе построят восемь гидроэлектростанций
Восемь гидроэлектростанций будут построены в Карабахе, сообщи председатель правления азербайджанской энергетической госкомпании "Азерэнержи" Баба Рзаев. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:27+0300
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2026-10-20T11:27+0300
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БАКУ, 20 окт – ПРАЙМ. Восемь гидроэлектростанций будут построены в Карабахе, сообщи председатель правления азербайджанской энергетической госкомпании "Азерэнержи" Баба Рзаев.
"На освобожденных территориях Азербайджана (Карабах – ред.) продолжается строительство гидроэлектростанций в восьми локациях. Ввод в эксплуатацию на этих территориях 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт является важным вкладом в расширение генерирующего потенциала страны", - приводит слова Рзаева местная газета "Халг".
По его словам, на следующем этапе все большее значение приобретет интеграция возможностей производства гидроэлектроэнергии на этих территориях с цифровыми системами управления, мониторинг показателей генерации в реальном времени и эффективное распределение энергии, передаваемой в сеть.
По данным азербайджанских властей, численность населения в Карабахе к концу 2025 года составила почти 75 тысяч человек.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное образование. Первый вооруженный конфликт в Карабахе продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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карабах, азербайджан, москва
Карабах, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА
В Карабахе построят восемь гидроэлектростанций
"Азерэнержи": в Карабахе построят восемь гидроэлектростанций
БАКУ, 20 окт – ПРАЙМ. Восемь гидроэлектростанций будут построены в Карабахе, сообщи председатель правления азербайджанской энергетической госкомпании "Азерэнержи" Баба Рзаев.
"На освобожденных территориях Азербайджана (Карабах – ред.) продолжается строительство гидроэлектростанций в восьми локациях. Ввод в эксплуатацию на этих территориях 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт является важным вкладом в расширение генерирующего потенциала страны", - приводит слова Рзаева местная газета "Халг".
По его словам, на следующем этапе все большее значение приобретет интеграция возможностей производства гидроэлектроэнергии на этих территориях с цифровыми системами управления, мониторинг показателей генерации в реальном времени и эффективное распределение энергии, передаваемой в сеть.
По данным азербайджанских властей, численность населения в Карабахе к концу 2025 года составила почти 75 тысяч человек.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное образование. Первый вооруженный конфликт в Карабахе продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.