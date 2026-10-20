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Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС
Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС
Казахстан предлагает начать работу по модернизации морских и сухих портов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:24+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Казахстан предлагает начать работу по модернизации морских и сухих портов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
"Обращаю внимание на значимость поступательной реализации плана действий по развитию портов и логистических центров ШОС до 2030 года, принятого на Бишкекском саммите. Предлагаю начать совместную работу по модернизации морских и сухих портов, а также увеличению их пропускной способности", - сказал Бектенов на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Бектенов предложил апробировать такой формат кооперации на Транскаспийском международном транспортном маршруте, объем перевозок, по его словам, планируется довести до 10 миллионов тонн в год.
Казахстанский премьер отметил, что необходимо наладить в ШОС системный диалог по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" с существующими и перспективными транспортными коридорами регионов.
"Считаем возможным основные ориентиры формирование единого транспортного каркаса предусмотреть в стратегии транспортной взаимосвязанности до 2035 года", - добавил Бектенов.
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бизнес, мировая экономика, казахстан, душанбе, шос
Бизнес, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Душанбе, ШОС
Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС
Премьер Казахстана Бектенов предложил начать модернизацию морских и сухих портов в ШОС
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Казахстан предлагает начать работу по модернизации морских и сухих портов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
"Обращаю внимание на значимость поступательной реализации плана действий по развитию портов и логистических центров ШОС до 2030 года, принятого на Бишкекском саммите. Предлагаю начать совместную работу по модернизации морских и сухих портов, а также увеличению их пропускной способности", - сказал Бектенов на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Бектенов предложил апробировать такой формат кооперации на Транскаспийском международном транспортном маршруте, объем перевозок, по его словам, планируется довести до 10 миллионов тонн в год.
Казахстанский премьер отметил, что необходимо наладить в ШОС системный диалог по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" с существующими и перспективными транспортными коридорами регионов.
"Считаем возможным основные ориентиры формирование единого транспортного каркаса предусмотреть в стратегии транспортной взаимосвязанности до 2035 года", - добавил Бектенов.