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Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС

Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан предложил модернизировать морские и сухие порты в рамках ШОС

Казахстан предлагает начать работу по модернизации морских и сухих портов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:24+0300

2026-10-20T11:24+0300

2026-10-20T11:24+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Казахстан предлагает начать работу по модернизации морских и сухих портов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. "Обращаю внимание на значимость поступательной реализации плана действий по развитию портов и логистических центров ШОС до 2030 года, принятого на Бишкекском саммите. Предлагаю начать совместную работу по модернизации морских и сухих портов, а также увеличению их пропускной способности", - сказал Бектенов на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе. Бектенов предложил апробировать такой формат кооперации на Транскаспийском международном транспортном маршруте, объем перевозок, по его словам, планируется довести до 10 миллионов тонн в год. Казахстанский премьер отметил, что необходимо наладить в ШОС системный диалог по интеграции инициативы "Один пояс, один путь" с существующими и перспективными транспортными коридорами регионов. "Считаем возможным основные ориентиры формирование единого транспортного каркаса предусмотреть в стратегии транспортной взаимосвязанности до 2035 года", - добавил Бектенов.

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бизнес, мировая экономика, казахстан, душанбе, шос