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Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане - 20.10.2026, ПРАЙМ
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане
Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:11+0300
2026-10-20T20:11+0300
2026-10-20T20:11+0300
каспийское море
казахстан
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АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, сообщили РИА Новости в казахстанском министерстве сельского хозяйства. "Двадцатого октября 2026 года в ходе совместного рейдового мероприятия инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и управления рыбного хозяйства Мангистауской области на побережье Каспийского моря, на прибрежной территории между местностью "Саржа" и островом Кумды мыса Каракиянского района, было обнаружено 173 туши рыб осетровых пород", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер создана специальная комиссия. "Специалистами департамента экологии отобраны пробы воды из Каспийского моря для исследования... В настоящее время мониторинговые работы продолжаются", - отметили в министерстве. Тринадцатого октября в минсельхозе республики сообщили о 15 мертвых тюленях, найденных вблизи села Баутино на побережье Каспийского моря. В ведомстве отметили, что подобные случаи нередко происходят весной и осенью во время штормовых ветров западных направлений. В апреле 2026 года на казахстанском побережье Каспия нашли около 100 туш погибших тюленей, а в июне еще 20, также вблизи поселка Баутино.
каспийское море
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каспийское море, казахстан
Каспийское море, КАЗАХСТАН
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане
В Казахстане на берегу Каспийского моря обнаружили 173 туши осетровых рыб
АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, сообщили РИА Новости в казахстанском министерстве сельского хозяйства.
"Двадцатого октября 2026 года в ходе совместного рейдового мероприятия инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и управления рыбного хозяйства Мангистауской области на побережье Каспийского моря, на прибрежной территории между местностью "Саржа" и островом Кумды мыса Каракиянского района, было обнаружено 173 туши рыб осетровых пород", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер создана специальная комиссия.
"Специалистами департамента экологии отобраны пробы воды из Каспийского моря для исследования... В настоящее время мониторинговые работы продолжаются", - отметили в министерстве.
Тринадцатого октября в минсельхозе республики сообщили о 15 мертвых тюленях, найденных вблизи села Баутино на побережье Каспийского моря. В ведомстве отметили, что подобные случаи нередко происходят весной и осенью во время штормовых ветров западных направлений.
В апреле 2026 года на казахстанском побережье Каспия нашли около 100 туш погибших тюленей, а в июне еще 20, также вблизи поселка Баутино.