Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/kazakhstan-874444039.html
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане - 20.10.2026, ПРАЙМ
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане
Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:11+0300
2026-10-20T20:11+0300
каспийское море
казахстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874444039.jpg?1792516263
АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, сообщили РИА Новости в казахстанском министерстве сельского хозяйства. "Двадцатого октября 2026 года в ходе совместного рейдового мероприятия инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и управления рыбного хозяйства Мангистауской области на побережье Каспийского моря, на прибрежной территории между местностью "Саржа" и островом Кумды мыса Каракиянского района, было обнаружено 173 туши рыб осетровых пород", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер создана специальная комиссия. "Специалистами департамента экологии отобраны пробы воды из Каспийского моря для исследования... В настоящее время мониторинговые работы продолжаются", - отметили в министерстве. Тринадцатого октября в минсельхозе республики сообщили о 15 мертвых тюленях, найденных вблизи села Баутино на побережье Каспийского моря. В ведомстве отметили, что подобные случаи нередко происходят весной и осенью во время штормовых ветров западных направлений. В апреле 2026 года на казахстанском побережье Каспия нашли около 100 туш погибших тюленей, а в июне еще 20, также вблизи поселка Баутино.
каспийское море
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
каспийское море, казахстан
Каспийское море, КАЗАХСТАН
20:11 20.10.2026
 
Массовую гибель осетровых зафиксировали на Каспии в Казахстане

В Казахстане на берегу Каспийского моря обнаружили 173 туши осетровых рыб

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Туши 173 осетровых рыб обнаружили на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана, для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, сообщили РИА Новости в казахстанском министерстве сельского хозяйства.
"Двадцатого октября 2026 года в ходе совместного рейдового мероприятия инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и управления рыбного хозяйства Мангистауской области на побережье Каспийского моря, на прибрежной территории между местностью "Саржа" и островом Кумды мыса Каракиянского района, было обнаружено 173 туши рыб осетровых пород", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия соответствующих мер создана специальная комиссия.
"Специалистами департамента экологии отобраны пробы воды из Каспийского моря для исследования... В настоящее время мониторинговые работы продолжаются", - отметили в министерстве.
Тринадцатого октября в минсельхозе республики сообщили о 15 мертвых тюленях, найденных вблизи села Баутино на побережье Каспийского моря. В ведомстве отметили, что подобные случаи нередко происходят весной и осенью во время штормовых ветров западных направлений.
В апреле 2026 года на казахстанском побережье Каспия нашли около 100 туш погибших тюленей, а в июне еще 20, также вблизи поселка Баутино.
 
Каспийское мореКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала