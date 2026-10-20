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Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил эксперт - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил эксперт
Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил эксперт - 20.10.2026, ПРАЙМ
Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил эксперт
Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:32+0300
2026-10-20T18:32+0300
мировая экономика
украина
хлеб
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. "Мы будем видеть повышение цен на молочную продукцию, на овощную группу... Хлеб еще до конца года может подняться до 60%", - заявил Марчук в эфире украинского новостного телемарафона. Марчук объяснил вероятное подорожание продуктов ростом издержек на их хранение или импорт из-за проблем с энергоснабжением и использованием генераторов для нормальной работы продовольственных складов.
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мировая экономика, украина, хлеб
Мировая экономика, УКРАИНА, хлеб
18:32 20.10.2026
 
Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил эксперт

Марчук: хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Хлеб на Украине может подорожать на 60% до конца года, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Мы будем видеть повышение цен на молочную продукцию, на овощную группу... Хлеб еще до конца года может подняться до 60%", - заявил Марчук в эфире украинского новостного телемарафона.
Марчук объяснил вероятное подорожание продуктов ростом издержек на их хранение или импорт из-за проблем с энергоснабжением и использованием генераторов для нормальной работы продовольственных складов.
 
Мировая экономикаУКРАИНАхлеб
 
 
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