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Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД

Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД - 20.10.2026, ПРАЙМ

Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД

Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:14+0300

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике", - отмечается в докладе. Кроме того, по данным Мирошника, в одном из районов Орловской области были частично обесточены несколько населенных пунктов. В ЛНР без света остались 23 муниципалитета, в Луганске зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

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