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Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД - 20.10.2026, ПРАЙМ
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД
Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:14+0300
2026-10-20T12:14+0300
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херсонская область
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике", - отмечается в докладе. Кроме того, по данным Мирошника, в одном из районов Орловской области были частично обесточены несколько населенных пунктов. В ЛНР без света остались 23 муниципалитета, в Луганске зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.
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россия, лнр, херсонская область, киев, мид рф, мид
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, Киев, МИД РФ, МИД
12:14 20.10.2026
 
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД

Мирошник: Киев с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в регионах

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике", - отмечается в докладе.
Кроме того, по данным Мирошника, в одном из районов Орловской области были частично обесточены несколько населенных пунктов. В ЛНР без света остались 23 муниципалитета, в Луганске зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.
 
РОССИЯЛНРХерсонская областьКиевМИД РФМИД
 
 
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