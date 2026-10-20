https://1prime.ru/20261020/kiev-874421057.html
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД - 20.10.2026, ПРАЙМ
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД
Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:14+0300
2026-10-20T12:14+0300
2026-10-20T12:14+0300
россия
лнр
херсонская область
киев
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874421057.jpg?1792487641
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике", - отмечается в докладе.
Кроме того, по данным Мирошника, в одном из районов Орловской области были частично обесточены несколько населенных пунктов. В ЛНР без света остались 23 муниципалитета, в Луганске зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.
лнр
херсонская область
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лнр, херсонская область, киев, мид рф, мид
РОССИЯ, ЛНР, Херсонская область, Киев, МИД РФ, МИД
Киев реализовывал преступную стратегию энергоцида, заявили в МИД
Мирошник: Киев с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в регионах
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Киевский режим в период с 12 по 18 октября реализовывал преступную стратегию энергоцида в ЛНР, Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Орловской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике", - отмечается в докладе.
Кроме того, по данным Мирошника, в одном из районов Орловской области были частично обесточены несколько населенных пунктов. В ЛНР без света остались 23 муниципалитета, в Луганске зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.