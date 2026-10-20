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Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое

Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое - 20.10.2026, ПРАЙМ

Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое

Поднебесная за сентябрь снизила экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные китайской таможни, которые... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T07:57+0300

2026-10-20T07:57+0300

2026-10-20T07:57+0300

россия

бизнес

китай

вьетнам

таиланд

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поднебесная за сентябрь снизила экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом - до 957,4 тысячи долларов, что стало минимумом с ноября прошлого года. По итогам трех кварталов этого года Россия также сократила закупку китайского картофеля - в 2 раза, до 29,4 миллиона долларов. В результате Россия среди главных покупателей картофеля у Китая опустилась на четвертое место с третьего, которое занимала в августе. В топе-5 покупателей расположились Вьетнам (с импортом на 11,4 миллиона долларов), Таиланд (8,7 миллиона), Малайзия (5,1 миллиона) и Шри-Ланка (714,8 тысячи долларов).

китай

вьетнам

таиланд

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, вьетнам, таиланд