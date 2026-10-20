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Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое
Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое
Поднебесная за сентябрь снизила экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные китайской таможни, которые... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T07:57+0300
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китай
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поднебесная за сентябрь снизила экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом - до 957,4 тысячи долларов, что стало минимумом с ноября прошлого года.
По итогам трех кварталов этого года Россия также сократила закупку китайского картофеля - в 2 раза, до 29,4 миллиона долларов.
В результате Россия среди главных покупателей картофеля у Китая опустилась на четвертое место с третьего, которое занимала в августе. В топе-5 покупателей расположились Вьетнам (с импортом на 11,4 миллиона долларов), Таиланд (8,7 миллиона), Малайзия (5,1 миллиона) и Шри-Ланка (714,8 тысячи долларов).
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россия, бизнес, китай, вьетнам, таиланд
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД
Китай за сентябрь сократил экспорт картофеля в Россию почти вдвое
Китай за сентябрь снизил экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с ноября
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поднебесная за сентябрь снизила экспорт картофеля в Россию почти вдвое, до минимума с прошлого ноября, свидетельствуют данные китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом - до 957,4 тысячи долларов, что стало минимумом с ноября прошлого года.
По итогам трех кварталов этого года Россия также сократила закупку китайского картофеля - в 2 раза, до 29,4 миллиона долларов.
В результате Россия среди главных покупателей картофеля у Китая опустилась на четвертое место с третьего, которое занимала в августе. В топе-5 покупателей расположились Вьетнам (с импортом на 11,4 миллиона долларов), Таиланд (8,7 миллиона), Малайзия (5,1 миллиона) и Шри-Ланка (714,8 тысячи долларов).