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Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:09+0300
2026-10-20T11:09+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Необходимо формировать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров, следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров", - сказал Ли Цян. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь в обоюдных интересах. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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мировая экономика, россия, китай, кнр, европа, владимир путин, шос, госсовет
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЕВРОПА, Владимир Путин, ШОС, Госсовет
11:09 20.10.2026
 
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути

Премьер КНР Ли Цян призвал активизировать работу по развитию Северного морского пути

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Необходимо формировать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров, следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров", - сказал Ли Цян.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь в обоюдных интересах.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙКНРЕВРОПАВладимир ПутинШОСГоссовет
 
 
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