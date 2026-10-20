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Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:09+0300
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Необходимо формировать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров, следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров", - сказал Ли Цян.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь в обоюдных интересах.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
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Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЕВРОПА, Владимир Путин, ШОС, Госсовет
Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути
Премьер КНР Ли Цян призвал активизировать работу по развитию Северного морского пути
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Необходимо формировать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров, следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров", - сказал Ли Цян.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь в обоюдных интересах.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.