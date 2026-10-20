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Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути

Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути - 20.10.2026, ПРАЙМ

Китай призвал ШОС активизировать работу по развитию Севморпути

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:09+0300

2026-10-20T11:09+0300

2026-10-20T11:09+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны активизировать работу по развитию Северного морского пути, сказал премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Необходимо формировать стабильную и устойчивую систему международных транспортных коридоров, следует активизировать работу по созданию Северного морского пути, Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров", - сказал Ли Цян. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут использовать Северный морской путь в обоюдных интересах. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но иностранных. Интерес связан не только с тем, что данный маршрут является наиболее коротким между Европой и Азией, но и в связи с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.

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мировая экономика, россия, китай, кнр, европа, владимир путин, шос, госсовет