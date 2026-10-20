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Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть
Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть
Китай в январе-сентябре этого года увеличил экспорт пива в Россию на треть, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:33+0300
2026-10-20T11:33+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
мьянма
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в январе-сентябре этого года увеличил экспорт пива в Россию на треть, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, суммарно за три квартала этого года из КНР в РФ прибыло пива на 44,9 миллиона долларов - на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь в годовом выражении объем поставок вырос на 43% - до 5,9 миллиона долларов. Хотя за месяц произошло снижение на 8%. В сентябре Россия опустилась на второе с первого места в мире среди покупателей пива у Китая. Первую строчку заняла Мьянма – поставки туда за месяц выросли до 5,93 миллиона с 4,8 миллиона долларов. Также в топ-5 расположились Австралия (3,7 миллиона долларов), Эквадор (3,6 миллиона) и Вьетнам (2,8 миллиона). Россия тоже поставляла пиво в КНР: за сентябрь на 620,3 тысячи долларов. Это на 27% больше, чем в августе, и в 3,7 раза больше, чем годом ранее. А за три квартала поставки достигли 4,7 миллиона долларов (-48%). Кроме того, Поднебесная в сентябре импортировала из России вина на максимальные с февраля 61,6 тысячи долларов. В месячном выражении объем поставок вырос на 5%, а в годовом - на две трети. При этом суммарные поставки за три квартала достигли 367,3 тысячи долларов, что в 3,9 раза меньше, чем годом ранее.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, мьянма
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МЬЯНМА
11:33 20.10.2026
 
Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть

Китай в январе-сентябре увеличил экспорт пива в Россию на треть

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Китай в январе-сентябре этого года увеличил экспорт пива в Россию на треть, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, суммарно за три квартала этого года из КНР в РФ прибыло пива на 44,9 миллиона долларов - на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь в годовом выражении объем поставок вырос на 43% - до 5,9 миллиона долларов. Хотя за месяц произошло снижение на 8%.
В сентябре Россия опустилась на второе с первого места в мире среди покупателей пива у Китая. Первую строчку заняла Мьянма – поставки туда за месяц выросли до 5,93 миллиона с 4,8 миллиона долларов. Также в топ-5 расположились Австралия (3,7 миллиона долларов), Эквадор (3,6 миллиона) и Вьетнам (2,8 миллиона).
Россия тоже поставляла пиво в КНР: за сентябрь на 620,3 тысячи долларов. Это на 27% больше, чем в августе, и в 3,7 раза больше, чем годом ранее. А за три квартала поставки достигли 4,7 миллиона долларов (-48%).
Кроме того, Поднебесная в сентябре импортировала из России вина на максимальные с февраля 61,6 тысячи долларов. В месячном выражении объем поставок вырос на 5%, а в годовом - на две трети. При этом суммарные поставки за три квартала достигли 367,3 тысячи долларов, что в 3,9 раза меньше, чем годом ранее.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРМЬЯНМА
 
 
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