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Китай будет решительно защищать свои предприятия из-за ограничений США

Китай будет решительно защищать свои предприятия из-за ограничений США - 20.10.2026, ПРАЙМ

Китай будет решительно защищать свои предприятия из-за ограничений США

Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих предприятий на фоне введения США ограничений в отношении китайского ИИ DeepSeek, заявила на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:46+0300

2026-10-20T11:46+0300

2026-10-20T11:46+0300

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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих предприятий на фоне введения США ограничений в отношении китайского ИИ DeepSeek, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти обязали гражданские ведомства страны удалить китайский ИИ DeepSeek из своих систем и запретили его закупки. "Китай последовательно выступает против обобщения концепции национальной безопасности, а также против политизации научно-технических и торговых вопросов", - сказала Мао Нин, комментируя решение США. Она подчеркнула, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих предприятий.

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