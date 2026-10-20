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Китай возобновил импорт сыра из России - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Китай возобновил импорт сыра из России
Китай возобновил импорт сыра из России - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай возобновил импорт сыра из России
Поставки сыра из России в Китай возобновились после трехмесячной паузы и достигли максимума с марта, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:07+0300
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россия
китай
новая зеландия
австралия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки сыра из России в Китай возобновились после трехмесячной паузы и достигли максимума с марта, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китай в сентябре импортировал сыра из России на 183,3 тысячи долларов - максимум с марта, после того как с июня по август текущего года таких покупок не было. При этом в годовом выражении сентябрьский импорт вырос на 44%. В итоге с начала года, суммарно за три квартала, в России было приобретено сыра на 1,03 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего за сентябрь Китай импортировал сыра на 100,9 миллиона долларов. Больше всего - из Новой Зеландии (53,7 миллиона долларов), Австралии (14,1 миллиона), Дании (8,7 миллиона), Италии (7,4 миллиона) и США (5,1 миллиона долларов).
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россия, китай, новая зеландия, австралия
РОССИЯ, КИТАЙ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, АВСТРАЛИЯ
12:07 20.10.2026 (обновлено: 12:11 20.10.2026)
 
Китай возобновил импорт сыра из России

Китай возобновил импорт сыра из России после трехмесячной паузы

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки сыра из России в Китай возобновились после трехмесячной паузы и достигли максимума с марта, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китай в сентябре импортировал сыра из России на 183,3 тысячи долларов - максимум с марта, после того как с июня по август текущего года таких покупок не было. При этом в годовом выражении сентябрьский импорт вырос на 44%.
В итоге с начала года, суммарно за три квартала, в России было приобретено сыра на 1,03 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Всего за сентябрь Китай импортировал сыра на 100,9 миллиона долларов. Больше всего - из Новой Зеландии (53,7 миллиона долларов), Австралии (14,1 миллиона), Дании (8,7 миллиона), Италии (7,4 миллиона) и США (5,1 миллиона долларов).
 
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