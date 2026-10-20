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Китай выступил за совместное с Россией устранение торговых барьеров
Китай выступил за совместное с Россией устранение торговых барьеров - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай выступил за совместное с Россией устранение торговых барьеров
Власти Китая выступают за совместное с Россией устранение торговых барьеров на фоне расширения сотрудничества и роста товарооборота, заявил советник посольства... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:50+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Китая выступают за совместное с Россией устранение торговых барьеров на фоне расширения сотрудничества и роста товарооборота, заявил советник посольства КНР в Москве Чжоу Хао. Во вторник в Москве проходит конференция "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году". По словам дипломата, сегодня Китай и Россия развивают торговое сотрудничество не только в традиционных, но и в новых областях, включая цифровую экономику, трансграничную электронную торговлю и искусственный интеллект. Вместе с тем для дальнейшего развития необходимо решить ряд задач, добавил он. "В настоящее время предприятия двух стран сталкиваются с трудностями и барьерами в таких областях как доступ к рынку, стандартизация и сертификация, гармонизация законодательства. Китай готов вместе с Россией с помощью двусторонних механизмов торгово-экономического сотрудничества своевременно реагировать на озабоченности предприятий и создавать более благоприятную, прозрачную и предсказуемую среду", - сказал Чжоу Хао. По его мнению, сторонам также необходимо расширять каналы расчетов, включая расчеты в национальных валютах. Также дипломат подчеркнул, что следует оптимизировать логистические маршруты и углублять инвестиционное сотрудничество. Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов.
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россия, бизнес, китай, москва, кнр
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, КНР
Китай выступил за совместное с Россией устранение торговых барьеров
Чжоу Хао: Китай выступает за совместное устранение торговых барьеров с Россией
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти Китая выступают за совместное с Россией устранение торговых барьеров на фоне расширения сотрудничества и роста товарооборота, заявил советник посольства КНР в Москве Чжоу Хао.
Во вторник в Москве проходит конференция "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году".
По словам дипломата, сегодня Китай и Россия развивают торговое сотрудничество не только в традиционных, но и в новых областях, включая цифровую экономику, трансграничную электронную торговлю и искусственный интеллект. Вместе с тем для дальнейшего развития необходимо решить ряд задач, добавил он.
"В настоящее время предприятия двух стран сталкиваются с трудностями и барьерами в таких областях как доступ к рынку, стандартизация и сертификация, гармонизация законодательства. Китай готов вместе с Россией с помощью двусторонних механизмов торгово-экономического сотрудничества своевременно реагировать на озабоченности предприятий и создавать более благоприятную, прозрачную и предсказуемую среду", - сказал Чжоу Хао.
По его мнению, сторонам также необходимо расширять каналы расчетов, включая расчеты в национальных валютах. Также дипломат подчеркнул, что следует оптимизировать логистические маршруты и углублять инвестиционное сотрудничество.
Ранее главное таможенное управление Китая сообщило, что товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов.