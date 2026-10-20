https://1prime.ru/20261020/kitaj-874434756.html

Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ

Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ

Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ

Новую государственную компанию National Data Group создали в Китае, она займется использованием ресурсов данных, в том числе для развития искусственного... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:57+0300

2026-10-20T15:57+0300

2026-10-20T16:02+0300

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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Новую государственную компанию National Data Group создали в Китае, она займется использованием ресурсов данных, в том числе для развития искусственного интеллекта, передает Центральное телевидение Китая. "20 октября в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй была создана компания National Data Group", - говорится в сообщении. Уточняется, что основными задачами компании станут разработка и использование ресурсов данных. "Создание компании направлено на развитие и использование информационных ресурсов, раскрытие потенциала данных как фактора производства, поддержку развития искусственного интеллекта и развитие экосистемы индустрии данных", - сообщает телеканал. National Data Group будет укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять отраслевое взаимодействие, а также способствовать совместному использованию ресурсов, обмену опытом и расширению деловой активности. Создание такой структуры также призвано укрепить позиции Китая в глобальной конкуренции за ресурсы данных, отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, китай, ии