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Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ
Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ
Новую государственную компанию National Data Group создали в Китае, она займется использованием ресурсов данных, в том числе для развития искусственного... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:57+0300
2026-10-20T16:02+0300
технологии
финансы
китай
ии
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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Новую государственную компанию National Data Group создали в Китае, она займется использованием ресурсов данных, в том числе для развития искусственного интеллекта, передает Центральное телевидение Китая. "20 октября в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй была создана компания National Data Group", - говорится в сообщении. Уточняется, что основными задачами компании станут разработка и использование ресурсов данных. "Создание компании направлено на развитие и использование информационных ресурсов, раскрытие потенциала данных как фактора производства, поддержку развития искусственного интеллекта и развитие экосистемы индустрии данных", - сообщает телеканал. National Data Group будет укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять отраслевое взаимодействие, а также способствовать совместному использованию ресурсов, обмену опытом и расширению деловой активности. Создание такой структуры также призвано укрепить позиции Китая в глобальной конкуренции за ресурсы данных, отмечается в сообщении.
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технологии, финансы, китай, ии
Технологии, Финансы, КИТАЙ, ИИ
15:57 20.10.2026 (обновлено: 16:02 20.10.2026)
 
Китай создал госкомпанию в сфере данных для развития ИИ

Китай создал госкомпанию National Data Group для развития искусственного интеллекта

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ПЕКИН, 20 окт - ПРАЙМ. Новую государственную компанию National Data Group создали в Китае, она займется использованием ресурсов данных, в том числе для развития искусственного интеллекта, передает Центральное телевидение Китая.
"20 октября в новом районе Сюнъань провинции Хэбэй была создана компания National Data Group", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основными задачами компании станут разработка и использование ресурсов данных.
"Создание компании направлено на развитие и использование информационных ресурсов, раскрытие потенциала данных как фактора производства, поддержку развития искусственного интеллекта и развитие экосистемы индустрии данных", - сообщает телеканал.
National Data Group будет укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять отраслевое взаимодействие, а также способствовать совместному использованию ресурсов, обмену опытом и расширению деловой активности.
Создание такой структуры также призвано укрепить позиции Китая в глобальной конкуренции за ресурсы данных, отмечается в сообщении.
 
ТехнологииФинансыКИТАЙИИ
 
 
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