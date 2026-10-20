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Электроснабжение в доме Кличко никогда не отключают, пишут СМИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Электроснабжение в доме Кличко никогда не отключают, пишут СМИ
Электроснабжение в доме Кличко никогда не отключают, пишут СМИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение в доме Кличко никогда не отключают, пишут СМИ
Электроснабжение в доме, где мэр Киева Виталий Кличко имеет квартиру, никогда не отключают, графики отключений по этому адресу не применяются, сообщает... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:38+0300
2026-10-20T15:43+0300
общество
киев
украина
виталий кличко
рада
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433406.jpg?1792500186
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение в доме, где мэр Киева Виталий Кличко имеет квартиру, никогда не отключают, графики отключений по этому адресу не применяются, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на ответ энергохолдинга ДТЭК. "Дом в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 30/10, в котором мэр города Виталий Кличко имеет квартиру, запитан от объекта критической инфраструктуры. Графики отключений по этому адресу не действуют, а обесточить дом отдельно невозможно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, перечень объектов критической инфраструктуры ДТЭК получает от Киевской городской администрации. В рамках схемы подключения жилые дома являются сопутствующей нагрузкой указанного объекта, поэтому якобы не могут быть отключены отдельно от него во время применения графиков отключений. Дом по указанному адресу построен в 1901 году. Из его окон можно увидеть Оперный театр и Владимирский собор. До Крещатика – главной улицы Киева – несколько минут пешком. Еще в 2013 году Кличко рассказывал, что решил купить здесь квартиру после победного боя в 1999 году, когда завоевал чемпионский титул по версии WBO. В его квартире шесть комнат, общая площадь составляет 225 квадратных метров. Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны. В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
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40
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общество , киев, украина, виталий кличко, рада
Общество , Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Рада
15:38 20.10.2026 (обновлено: 15:43 20.10.2026)
 
Электроснабжение в доме Кличко никогда не отключают, пишут СМИ

"Следствие.Инфо": электричество в доме, где живет мэр Киева Кличко, никогда не отключают

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение в доме, где мэр Киева Виталий Кличко имеет квартиру, никогда не отключают, графики отключений по этому адресу не применяются, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на ответ энергохолдинга ДТЭК.
"Дом в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 30/10, в котором мэр города Виталий Кличко имеет квартиру, запитан от объекта критической инфраструктуры. Графики отключений по этому адресу не действуют, а обесточить дом отдельно невозможно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, перечень объектов критической инфраструктуры ДТЭК получает от Киевской городской администрации. В рамках схемы подключения жилые дома являются сопутствующей нагрузкой указанного объекта, поэтому якобы не могут быть отключены отдельно от него во время применения графиков отключений.
Дом по указанному адресу построен в 1901 году. Из его окон можно увидеть Оперный театр и Владимирский собор. До Крещатика – главной улицы Киева – несколько минут пешком. Еще в 2013 году Кличко рассказывал, что решил купить здесь квартиру после победного боя в 1999 году, когда завоевал чемпионский титул по версии WBO. В его квартире шесть комнат, общая площадь составляет 225 квадратных метров.
Этой осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения в украинской столице. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей Киева. Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах Украины. Местные власти и украинские СМИ неоднократно сообщали об отключениях электроэнергии в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и других областях страны.
В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
 
ОбществоКиевУКРАИНАВиталий КличкоРада
 
 
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