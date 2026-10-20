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Бюджетный комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером
Бюджетный комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером - 20.10.2026, ПРАЙМ
Бюджетный комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал утверждение Антона Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:03+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал утверждение Антона Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ. "Комитет единогласно - представители всех фракций в комитете поддержали кандидатуру Антона Германовича Силуанова", - сказал журналистам по итогам заседания глава комитета Андрей Макаров. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов. Помимо Силуанова, для утверждения на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе была предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова предложена на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства. Министра транспорта РФ Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Во вторник все кандидаты встречаются с профильными комитетами, а в среду их кандидатуры будут рассмотрены на заседании Госдумы.
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РОССИЯ, Финансы, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Михаил Мишустин, Госдума, Росавиация
Бюджетный комитет Госдумы поддержал назначение Силуанова вице-премьером
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал утверждение Силуанова вице-премьером
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал утверждение Антона Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ.
"Комитет единогласно - представители всех фракций в комитете поддержали кандидатуру Антона Германовича Силуанова", - сказал журналистам по итогам заседания глава комитета Андрей Макаров.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
Помимо Силуанова, для утверждения на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе была предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова предложена на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.
Министра транспорта РФ Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
Во вторник все кандидаты встречаются с профильными комитетами, а в среду их кандидатуры будут рассмотрены на заседании Госдумы.