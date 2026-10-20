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Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование
Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование - 20.10.2026, ПРАЙМ
Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование
Нидерландские компании на фоне перевооружения Европы нарастили вложения в оборудования, в том числе военного назначения, свидетельствуют данные Центрального... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:55+0300
2026-10-20T11:55+0300
бизнес
нидерланды
европа
германия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Нидерландские компании на фоне перевооружения Европы нарастили вложения в оборудования, в том числе военного назначения, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS). Как говорится в отчете нидерландского статбюро, опубликованного во вторник, в августе 2026 года объем инвестиций в материальные основные средства оказался на 1,8% выше, чем годом ранее. "Зафиксирован заметный рост вложений в оборудование (включая продукцию оборонного назначения), компьютерную технику и здания", - говорится в сообщении. В начале октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявлял, что заводы в стране стали наращивать производство оборонной продукции, в том числе совместно с другими странами, такими как Германия. Ранее правительство Нидерландов подготовило законопроект, который в чрезвычайной ситуации сможет обязать некоторые оборонные компании наращивать производство военной продукции для нужд армии.
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бизнес, нидерланды, европа, германия
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
11:55 20.10.2026
 
Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование

CBS: Нидерланды нарастили вложения в оборудование на фоне перевооружения Европы

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Нидерландские компании на фоне перевооружения Европы нарастили вложения в оборудования, в том числе военного назначения, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS).
Как говорится в отчете нидерландского статбюро, опубликованного во вторник, в августе 2026 года объем инвестиций в материальные основные средства оказался на 1,8% выше, чем годом ранее.
"Зафиксирован заметный рост вложений в оборудование (включая продукцию оборонного назначения), компьютерную технику и здания", - говорится в сообщении.
В начале октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявлял, что заводы в стране стали наращивать производство оборонной продукции, в том числе совместно с другими странами, такими как Германия.
Ранее правительство Нидерландов подготовило законопроект, который в чрезвычайной ситуации сможет обязать некоторые оборонные компании наращивать производство военной продукции для нужд армии.
 
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