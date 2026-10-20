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Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование

Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование - 20.10.2026, ПРАЙМ

Нидерландские компании нарастили вложения в военное оборудование

Нидерландские компании на фоне перевооружения Европы нарастили вложения в оборудования, в том числе военного назначения, свидетельствуют данные Центрального... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:55+0300

2026-10-20T11:55+0300

2026-10-20T11:55+0300

бизнес

нидерланды

европа

германия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Нидерландские компании на фоне перевооружения Европы нарастили вложения в оборудования, в том числе военного назначения, свидетельствуют данные Центрального бюро статистики (CBS). Как говорится в отчете нидерландского статбюро, опубликованного во вторник, в августе 2026 года объем инвестиций в материальные основные средства оказался на 1,8% выше, чем годом ранее. "Зафиксирован заметный рост вложений в оборудование (включая продукцию оборонного назначения), компьютерную технику и здания", - говорится в сообщении. В начале октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявлял, что заводы в стране стали наращивать производство оборонной продукции, в том числе совместно с другими странами, такими как Германия. Ранее правительство Нидерландов подготовило законопроект, который в чрезвычайной ситуации сможет обязать некоторые оборонные компании наращивать производство военной продукции для нужд армии.

нидерланды

европа

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бизнес, нидерланды, европа, германия