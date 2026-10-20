Корпоратив как снижение транзакционных издержек внутри компании

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Корпоративные мероприятия все чаще воспринимаются не как развлечение, а как инструмент кадровой политики. Они помогают решать задачи, которые не закрыть совещаниями и перепиской. Один из главных эффектов — организация общения между подразделениями.Люди могут годами работать в одной компании, но знать коллег из других отделов только по имени в почте. На общей встрече появляется возможность познакомиться лично, понять, кто за что отвечает и установить контакт. В дальнейшем это упрощает взаимодействие: обратиться к знакомому человеку с вопросом проще, чем искать нужного сотрудника в незнакомом управлении или департаменте.Такие мероприятия помогают создавать команду. Они особенно важны для новых сотрудников, которым нужно освоиться и почувствовать себя частью коллектива. Через совместный опыт люди узнают друг друга за пределами должностей и рабочих задач. Постепенно возникает сообщество с личными связями, общими воспоминаниями и ощущением принадлежности к компании. Для работодателя это возможность укреплять отношения внутри коллектива, а для сотрудника — чувствовать, что его участие в жизни компании имеет значение.Есть и внешний эффект. То, как бизнес относится к своим людям, влияет на его привлекательность для потенциальных сотрудников. Корпоративные мероприятия могут стать дополнительным аргументом в пользу работодателя: они показывают, что компания уделяет внимание внутренней жизни и готова вкладываться в команду. Но убедительнее всего это работает, когда сами сотрудники положительно оценивают такой опыт и рассказывают о нем. Красивого отчета о мероприятии недостаточно, если людям было неинтересно или они воспринимали участие как обязанность.Наконец, регулярные встречи поддерживают ощущение стабильности: компания продолжает развиваться, сохраняет общие традиции и думает о людях. При этом значение имеет не столько масштаб бюджета, сколько содержание мероприятия. Сотрудникам важно иметь возможность пообщаться, быть услышанными, увидеть внимание к своей работе. Поэтому корпоративное событие дает больше пользы, когда у него есть понятная кадровая задача: познакомить людей, укрепить связи между отделами, поддержать новичков или отметить вклад команды. Тогда оно становится частью последовательной работы с коллективом, а не разовой акцией ради отчета.Для финансово грамотной аудитории важен и экономический смысл. Вложения в такие мероприятия — это инвестиция в снижение транзакционных издержек внутри компании: меньше времени уходит на поиск нужного человека, быстрее согласуются решения, ниже текучесть кадров среди новичков.Отдача не всегда видна в отчетности сразу, но она накапливается в качестве коммуникаций и устойчивости команды. Главное — чтобы у события была понятная цель и честная обратная связь от сотрудников. Тогда корпоративная встреча перестает быть формальностью и становится работающим инструментом кадровой политики.Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Корпоративные мероприятия все чаще воспринимаются не как развлечение, а как инструмент кадровой политики. Они помогают решать задачи, которые не закрыть совещаниями и перепиской. Один из главных эффектов — организация общения между подразделениями.
Люди могут годами работать в одной компании, но знать коллег из других отделов только по имени в почте. На общей встрече появляется возможность познакомиться лично, понять, кто за что отвечает и установить контакт. В дальнейшем это упрощает взаимодействие: обратиться к знакомому человеку с вопросом проще, чем искать нужного сотрудника в незнакомом управлении или департаменте.
Такие мероприятия помогают создавать команду. Они особенно важны для новых сотрудников, которым нужно освоиться и почувствовать себя частью коллектива. Через совместный опыт люди узнают друг друга за пределами должностей и рабочих задач. Постепенно возникает сообщество с личными связями, общими воспоминаниями и ощущением принадлежности к компании. Для работодателя это возможность укреплять отношения внутри коллектива, а для сотрудника — чувствовать, что его участие в жизни компании имеет значение.
Есть и внешний эффект. То, как бизнес относится к своим людям, влияет на его привлекательность для потенциальных сотрудников. Корпоративные мероприятия могут стать дополнительным аргументом в пользу работодателя: они показывают, что компания уделяет внимание внутренней жизни и готова вкладываться в команду. Но убедительнее всего это работает, когда сами сотрудники положительно оценивают такой опыт и рассказывают о нем. Красивого отчета о мероприятии недостаточно, если людям было неинтересно или они воспринимали участие как обязанность.
Наконец, регулярные встречи поддерживают ощущение стабильности: компания продолжает развиваться, сохраняет общие традиции и думает о людях. При этом значение имеет не столько масштаб бюджета, сколько содержание мероприятия. Сотрудникам важно иметь возможность пообщаться, быть услышанными, увидеть внимание к своей работе. Поэтому корпоративное событие дает больше пользы, когда у него есть понятная кадровая задача: познакомить людей, укрепить связи между отделами, поддержать новичков или отметить вклад команды. Тогда оно становится частью последовательной работы с коллективом, а не разовой акцией ради отчета.
Для финансово грамотной аудитории важен и экономический смысл. Вложения в такие мероприятия — это инвестиция в снижение транзакционных издержек внутри компании: меньше времени уходит на поиск нужного человека, быстрее согласуются решения, ниже текучесть кадров среди новичков.
Отдача не всегда видна в отчетности сразу, но она накапливается в качестве коммуникаций и устойчивости команды. Главное — чтобы у события была понятная цель и честная обратная связь от сотрудников. Тогда корпоративная встреча перестает быть формальностью и становится работающим инструментом кадровой политики.
Автор: Александр Шкарупа, бренд-директор и основатель event-агентства "Динамика"
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