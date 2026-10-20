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Курс юаня остается около минимума с начала октября - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня остается около минимума с начала октября
Курс юаня остается около минимума с начала октября - 20.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня остается около минимума с начала октября
Курс китайской валюты по отношению к российской снижается, оставаясь около минимума с начала октября – в районе отметки 12,35 рубля. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:06+0300
2026-10-20T13:06+0300
рынок
псб
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской снижается, оставаясь около минимума с начала октября – в районе отметки 12,35 рубля. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,35-12,41 рубля. В ближайшую неделю сила факторов в пользу укрепления рубля будет нарастать, что должно способствовать обновлению локальных минимумов стоимости иностранной валюты, считает Денис Попов из ПСБ. "Допускаем смещение курсовых котировок в район 12 рублей за юань и 80 рублей за доллар", - добавляет он. Однако для длительного удержания курса в этой зоне и, возможно, дальнейшего развития тренда к укреплению национальной валюты РФ необходимо более заметное улучшение внешнеполитического фона, что пока выглядит маловероятным. Поэтому к курсовому прогнозу на конец года пока сохраняется консервативный подход (12,5-12,8 рубля за юань), заключил он.
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192
40
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рынок, псб
Рынок, ПСБ
13:06 20.10.2026
 
Курс юаня остается около минимума с начала октября

Курс юаня к рублю снижается, оставаясь около минимума с начала октября

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской снижается, оставаясь около минимума с начала октября – в районе отметки 12,35 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,35-12,41 рубля.
В ближайшую неделю сила факторов в пользу укрепления рубля будет нарастать, что должно способствовать обновлению локальных минимумов стоимости иностранной валюты, считает Денис Попов из ПСБ.
"Допускаем смещение курсовых котировок в район 12 рублей за юань и 80 рублей за доллар", - добавляет он.
Однако для длительного удержания курса в этой зоне и, возможно, дальнейшего развития тренда к укреплению национальной валюты РФ необходимо более заметное улучшение внешнеполитического фона, что пока выглядит маловероятным. Поэтому к курсовому прогнозу на конец года пока сохраняется консервативный подход (12,5-12,8 рубля за юань), заключил он.
 
РынокПСБ
 
 
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