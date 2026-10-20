"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год
По данным "Ценозавра", средняя цена курятины - 379 руб за кг, разброс - от 120 до 606 руб
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средняя цена на курятину в России за год выросла на 13% и достигла 379 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ценозавр", проанализировавшего динамику цен за год — с второй половины сентября 2025 года по вторую половину сентября 2026 года. Цены приведены с учетом акций.
Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Республике Крым — 547 рублей за килограмм (+46% за год). Минимальная — в Республике Алтай: 302 рубля (-3%).
Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Пуд" — 561 рубль (+50%), самая низкая — в "Светофор": 146 рублей (-8%).
По брендам лидером по средней цене стал "Вкусвилл" — 606 рублей за килограмм (+15%). Минимальная цена у бренда "Эко-Халял" — 120 рублей (+1%).
Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Республике Крым — 547 рублей за килограмм (+46% за год). Минимальная — в Республике Алтай: 302 рубля (-3%).
Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Пуд" — 561 рубль (+50%), самая низкая — в "Светофор": 146 рублей (-8%).
По брендам лидером по средней цене стал "Вкусвилл" — 606 рублей за килограмм (+15%). Минимальная цена у бренда "Эко-Халял" — 120 рублей (+1%).