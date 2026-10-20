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"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год - 20.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261020/kuryatina-874435732.html
"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год
"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год
Средняя цена на курятину в России за год выросла на 13% и достигла 379 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ценозавр",... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:16+0300
2026-10-20T16:16+0300
экономика
бизнес
светофор
курица
цены
цены на продукты
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средняя цена на курятину в России за год выросла на 13% и достигла 379 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ценозавр", проанализировавшего динамику цен за год — с второй половины сентября 2025 года по вторую половину сентября 2026 года. Цены приведены с учетом акций.Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Республике Крым — 547 рублей за килограмм (+46% за год). Минимальная — в Республике Алтай: 302 рубля (-3%).Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Пуд" — 561 рубль (+50%), самая низкая — в "Светофор": 146 рублей (-8%).По брендам лидером по средней цене стал "Вкусвилл" — 606 рублей за килограмм (+15%). Минимальная цена у бренда "Эко-Халял" — 120 рублей (+1%).
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бизнес, светофор, курица, цены, цены на продукты
Экономика, Бизнес, Светофор, курица, цены, Цены на продукты
16:16 20.10.2026
 
"Ценозавр": курятина в России подорожала на 13% за год

По данным "Ценозавра", средняя цена курятины - 379 руб за кг, разброс - от 120 до 606 руб

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Средняя цена на курятину в России за год выросла на 13% и достигла 379 рублей за килограмм. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Ценозавр", проанализировавшего динамику цен за год — с второй половины сентября 2025 года по вторую половину сентября 2026 года. Цены приведены с учетом акций.

Максимальная средняя цена среди регионов зафиксирована в Республике Крым — 547 рублей за килограмм (+46% за год). Минимальная — в Республике Алтай: 302 рубля (-3%).

Среди торговых сетей самая высокая средняя цена отмечена в "Пуд" — 561 рубль (+50%), самая низкая — в "Светофор": 146 рублей (-8%).

По брендам лидером по средней цене стал "Вкусвилл" — 606 рублей за килограмм (+15%). Минимальная цена у бренда "Эко-Халял" — 120 рублей (+1%).
 
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