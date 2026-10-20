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"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов
"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов
"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады, сообщила компания в рамках конференции... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:41+0300
2026-10-20T15:44+0300
технологии
лаборатория касперского
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433737.jpg?1792500246
ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады, сообщила компания в рамках конференции Security Analyst Summit 2026. "В ходе комплексного аудита безопасности складской инфраструктуры эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый вектор кибератаки через сканеры штрихкодов, который может открыть злоумышленникам доступ к информационным системам управления складом и нарушить обработку и отгрузку заказов электронной коммерции", - говорится в сообщении. Основная проблема заключается в отсутствии аутентификации между сканером и базовой станцией, к которой он подключен. Сценарий кибератаки может выглядеть так: сотрудник выполняет повседневную работу и использует беспроводной сканер штрихкодов, подключенный к базовой станции. Злоумышленник перехватывает Bluetooth-адрес станции, устанавливает соединение и передает на станцию вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Затем станция пересылает эти нажатия на подключенный компьютер, который интерпретирует их как легитимный пользовательский ввод. Таким образом злоумышленник получает начальный доступ к компьютеру внутри складской сети, которая подключена к критически важным системам, говорится в сообщении компании. "Сегодня розничная торговля и логистика полностью цифровые: от платформ управления бизнесом до устройства в руках каждого сотрудника склада. А значит, точкой входа для взлома может оказаться любая технология - даже обычный сканер штрихкодов", - отметил руководитель отдела сервисов промышленной безопасности в компании Сергей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, такая атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы. Складам и ретейлерам важно выстраивать защиту комплексно, на каждом уровне инфраструктуры, подчеркнули в компании.
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192
40
192
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технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
15:41 20.10.2026 (обновлено: 15:44 20.10.2026)
 
"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов

"Лаборатория Касперского" нашла уязвимости для кибератак на склады в сканерах штрихкодов

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ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады, сообщила компания в рамках конференции Security Analyst Summit 2026.
"В ходе комплексного аудита безопасности складской инфраструктуры эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый вектор кибератаки через сканеры штрихкодов, который может открыть злоумышленникам доступ к информационным системам управления складом и нарушить обработку и отгрузку заказов электронной коммерции", - говорится в сообщении.
Основная проблема заключается в отсутствии аутентификации между сканером и базовой станцией, к которой он подключен.
Сценарий кибератаки может выглядеть так: сотрудник выполняет повседневную работу и использует беспроводной сканер штрихкодов, подключенный к базовой станции. Злоумышленник перехватывает Bluetooth-адрес станции, устанавливает соединение и передает на станцию вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Затем станция пересылает эти нажатия на подключенный компьютер, который интерпретирует их как легитимный пользовательский ввод.
Таким образом злоумышленник получает начальный доступ к компьютеру внутри складской сети, которая подключена к критически важным системам, говорится в сообщении компании.
"Сегодня розничная торговля и логистика полностью цифровые: от платформ управления бизнесом до устройства в руках каждого сотрудника склада. А значит, точкой входа для взлома может оказаться любая технология - даже обычный сканер штрихкодов", - отметил руководитель отдела сервисов промышленной безопасности в компании Сергей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, такая атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы. Складам и ретейлерам важно выстраивать защиту комплексно, на каждом уровне инфраструктуры, подчеркнули в компании.
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
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