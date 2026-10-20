https://1prime.ru/20261020/laboratorija-874433737.html

"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов

"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов

"Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады, сообщила компания в рамках конференции... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:41+0300

2026-10-20T15:41+0300

2026-10-20T15:44+0300

технологии

лаборатория касперского

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433737.jpg?1792500246

ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выявила уязвимости в сканерах штрихкодов, через которые можно проводить кибератаки на склады, сообщила компания в рамках конференции Security Analyst Summit 2026. "В ходе комплексного аудита безопасности складской инфраструктуры эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый вектор кибератаки через сканеры штрихкодов, который может открыть злоумышленникам доступ к информационным системам управления складом и нарушить обработку и отгрузку заказов электронной коммерции", - говорится в сообщении. Основная проблема заключается в отсутствии аутентификации между сканером и базовой станцией, к которой он подключен. Сценарий кибератаки может выглядеть так: сотрудник выполняет повседневную работу и использует беспроводной сканер штрихкодов, подключенный к базовой станции. Злоумышленник перехватывает Bluetooth-адрес станции, устанавливает соединение и передает на станцию вредоносную нагрузку, имитируя нажатия клавиш. Затем станция пересылает эти нажатия на подключенный компьютер, который интерпретирует их как легитимный пользовательский ввод. Таким образом злоумышленник получает начальный доступ к компьютеру внутри складской сети, которая подключена к критически важным системам, говорится в сообщении компании. "Сегодня розничная торговля и логистика полностью цифровые: от платформ управления бизнесом до устройства в руках каждого сотрудника склада. А значит, точкой входа для взлома может оказаться любая технология - даже обычный сканер штрихкодов", - отметил руководитель отдела сервисов промышленной безопасности в компании Сергей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, такая атака способна дестабилизировать работу всей экосистемы. Складам и ретейлерам важно выстраивать защиту комплексно, на каждом уровне инфраструктуры, подчеркнули в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского