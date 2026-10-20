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России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил Лавров - 20.10.2026, ПРАЙМ
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России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил Лавров
России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил Лавров - 20.10.2026, ПРАЙМ
России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил Лавров
России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:50+0300
2026-10-20T19:50+0300
россия
запад
украина
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в "восьмерку". Нам этого не надо", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу. По его словам, после Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия многократно предлагала Западу договариваться по-честному, не "пристегивая" ее к своим форматам, а включение в "семерку" было в лучшем случае "семью с половиной", так как к финансовым дискуссиям и решениям Россию не подпускали. "Уроки, которые извлекают нынешние поколения российских политиков, требуют концентрации на "евразийстве". Некоторые говорят, наш герб, двуглавый орел, смотрит налево и направо. Нет, на Запад и на Восток", - добавил министр. Россия входила в "Группу восьми" (G8) с 1997 года. В 2014 году, после присоединения Крыма, западные страны приостановили ее участие в работе "Группы семи" (G7).
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россия, запад, украина, сергей лавров, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, Владимир Путин
19:50 20.10.2026
 
России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что России не нужно возвращаться в "восьмерку"

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. России не нужно возвращаться в "восьмерку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас говорят, мол, если Россия будет хорошо себя вести с Украиной, то, среди прочего, санкции будут потихоньку снимать и вернут обратно в "восьмерку". Нам этого не надо", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
По его словам, после Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия многократно предлагала Западу договариваться по-честному, не "пристегивая" ее к своим форматам, а включение в "семерку" было в лучшем случае "семью с половиной", так как к финансовым дискуссиям и решениям Россию не подпускали.
"Уроки, которые извлекают нынешние поколения российских политиков, требуют концентрации на "евразийстве". Некоторые говорят, наш герб, двуглавый орел, смотрит налево и направо. Нет, на Запад и на Восток", - добавил министр.
Россия входила в "Группу восьми" (G8) с 1997 года. В 2014 году, после присоединения Крыма, западные страны приостановили ее участие в работе "Группы семи" (G7).
 
РОССИЯЗАПАДУКРАИНАСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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