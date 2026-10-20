https://1prime.ru/20261020/lavrov-874444156.html
Россия готова к экономическим сделкам с США, заявил Лавров
Россия готова к экономическим сделкам с США, заявил Лавров - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова к экономическим сделкам с США, заявил Лавров
Россия готова к экономическим сделкам с США, но без каких-либо политических уступок с российской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:07+0300
2026-10-20T20:07+0300
2026-10-20T20:07+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия готова к экономическим сделкам с США, но без каких-либо политических уступок с российской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя", — сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
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россия, мировая экономика, сша, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Сергей Лавров, МИД РФ
Россия готова к экономическим сделкам с США, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к экономическим сделкам с США, но без политических уступок
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия готова к экономическим сделкам с США, но без каких-либо политических уступок с российской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя", — сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.