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Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции

Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции - 20.10.2026, ПРАЙМ

Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:13+0300

2026-10-20T20:13+0300

2026-10-20T20:13+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя другой президент. "Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент - кто знает, как он будет себя вести", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу. По мнению министра, некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Трамп отказался исполнять этот закон, но он не отказался его выполнять. "Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки. Им сейчас надо (этого он не сказал, но все понимают), чтобы сейчас перед выборами мировые энергетические рынки не ушли вообще в глубокий кризис. И пусть российское дизельное топливо там поставляется", - добавил министр.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, санкции против рф