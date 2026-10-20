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Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции - 20.10.2026, ПРАЙМ
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:13+0300
2026-10-20T20:13+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя другой президент. "Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент - кто знает, как он будет себя вести", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу. По мнению министра, некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Трамп отказался исполнять этот закон, но он не отказался его выполнять. "Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки. Им сейчас надо (этого он не сказал, но все понимают), чтобы сейчас перед выборами мировые энергетические рынки не ушли вообще в глубокий кризис. И пусть российское дизельное топливо там поставляется", - добавил министр.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, санкции против рф
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, санкции против РФ
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции
Лавров призвал не восхищаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя другой президент.
"Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент - кто знает, как он будет себя вести", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
По мнению министра, некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Трамп отказался исполнять этот закон, но он не отказался его выполнять.
"Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки. Им сейчас надо (этого он не сказал, но все понимают), чтобы сейчас перед выборами мировые энергетические рынки не ушли вообще в глубокий кризис. И пусть российское дизельное топливо там поставляется", - добавил министр.