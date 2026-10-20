Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/lavrov-874444317.html
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции - 20.10.2026, ПРАЙМ
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:13+0300
2026-10-20T20:13+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
санкции против рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874444317.jpg?1792516439
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя другой президент. "Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент - кто знает, как он будет себя вести", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу. По мнению министра, некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Трамп отказался исполнять этот закон, но он не отказался его выполнять. "Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки. Им сейчас надо (этого он не сказал, но все понимают), чтобы сейчас перед выборами мировые энергетические рынки не ушли вообще в глубокий кризис. И пусть российское дизельное топливо там поставляется", - добавил министр.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, санкции против рф
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, санкции против РФ
20:13 20.10.2026
 
Лавров отреагировал на отказ Трампа вводить антироссийские санкции

Лавров призвал не восхищаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не восхищаться тем, что лидер США Дональд Трамп решил не применять закон о санкциях, так как неизвестно, как будет вести себя другой президент.
"Главное, что этот закон бессрочный. И не надо восхищаться по поводу того, что Дональд Трамп решил сейчас его не применять под свои конъюнктурные, домашние интересы. Придет другой президент - кто знает, как он будет себя вести", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
По мнению министра, некоторые "устроили аплодисменты" - якобы Трамп отказался исполнять этот закон, но он не отказался его выполнять.
"Он сказал, что на данном этапе, согласно данным ему полномочиям, вводить совершенно безумные тарифы - это не в интересах Америки. Им сейчас надо (этого он не сказал, но все понимают), чтобы сейчас перед выборами мировые энергетические рынки не ушли вообще в глубокий кризис. И пусть российское дизельное топливо там поставляется", - добавил министр.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала