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"Мы не будем такими идиотами": Лавров ответил Мерцу на слова о "Севпотоках"
"Мы не будем такими идиотами": Лавров ответил Мерцу на слова о "Севпотоках" - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Мы не будем такими идиотами": Лавров ответил Мерцу на слова о "Севпотоках"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в жизни не восстановит "Северные потоки", хотя отказ от них уже вызвал повышение цен на электроэнергию в стране в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:28+0300
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2026-10-20T20:28+0300
газ
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фридрих мерц
сергей лавров
дмитрий песков
северный поток - 2
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в жизни не восстановит "Северные потоки", хотя отказ от них уже вызвал повышение цен на электроэнергию в стране в три-четыре раза, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу. По его словам, Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться, - и это уже будет американский газ, "облагороженный", так как "деньги не пахнут", отметил министр. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, россия, германия, европа, украина, фридрих мерц, сергей лавров, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
"Мы не будем такими идиотами": Лавров ответил Мерцу на слова о "Севпотоках"
Лавров: Мерц не восстановит "Северные потоки", хотя цены в Германии взлетели в 3-4 раза
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в жизни не восстановит "Северные потоки", хотя отказ от них уже вызвал повышение цен на электроэнергию в стране в три-четыре раза, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
По его словам, Америка будет покупать российский газ, поскольку Европа не хочет им пользоваться, - и это уже будет американский газ, "облагороженный", так как "деньги не пахнут", отметил министр.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.