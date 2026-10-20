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Ставки сделаны: шансы Ле Пен стать президентом Франции оценили в почти 50%

Ставки сделаны: шансы Ле Пен стать президентом Франции оценили в почти 50% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Ставки сделаны: шансы Ле Пен стать президентом Франции оценили в почти 50%

Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность победы лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение"... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:47+0300

2026-10-20T14:47+0300

2026-10-20T14:47+0300

общество

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

выборы

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность победы лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 46,7%, свидетельствуют данные сервиса.Согласно информации Polymarket, на данный момент общая сумма ставок на победу Ле Пен превысила 4,1 миллиона долларов. Она возглавила рейтинг на платформе еще в июле, обогнав кандидата от центристской партии "Горизонты" Эдуарда Филиппа, и с тех пор в основном наращивала отрыв от ближайшего конкурента.Вероятность победы Филиппа оценивается в 19%, мэра города Канны Давида Лиснара — в 11,7%, лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — в 11%.Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.

https://1prime.ru/20261014/frantsiya-874253650.html

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общество , франция, марин ле пен, эммануэль макрон, выборы