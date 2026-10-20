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Агрегаты для противообледенительных устройств установили на "Ленинград" - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Агрегаты для противообледенительных устройств установили на "Ленинград"
Агрегаты для противообледенительных устройств установили на "Ленинград" - 20.10.2026, ПРАЙМ
Агрегаты для противообледенительных устройств установили на "Ленинград"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Агрегаты для противообледенительных устройств установили на борт строящегося универсального атомного ледокола "Ленинград"... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
россия
балтийский завод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874430424.jpg?1792496472
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Агрегаты для противообледенительных устройств установили на борт строящегося универсального атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на борт строящегося атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград" турбонагнетательные агрегаты для противообледенительных устройств. Высокопроизводительные компрессоры отечественного производства обеспечат подачу больших объемов сжатого воздуха под давлением для работы системы пневмообмыва судна", - говорится в сообщении. Завод пояснил, что воздух, выходящий через выпускные отверстия подводной части корпуса ледокола, создает воздушно-водяную завесу, которая снижает трение корпуса о лед, смывает ледяную крошку и снег, предотвращает обледенение. Благодаря этому обеспечиваются оптимальные ходовые характеристики атомоходов проекта 22220 и исключаются риски возникновения аварийных ситуаций. В настоящее время на ледоколе продолжаются монтаж оборудования, окраска, работы с винторулевым комплексом, формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для обеспечения особой прочности секции в этой части корпуса собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров. Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
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россия, балтийский завод
РОССИЯ, Балтийский завод
14:41 20.10.2026
 
Агрегаты для противообледенительных устройств установили на "Ленинград"

Агрегаты для противообледенительных устройств установили на борт ледокола "Ленинград"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Агрегаты для противообледенительных устройств установили на борт строящегося универсального атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на борт строящегося атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград" турбонагнетательные агрегаты для противообледенительных устройств. Высокопроизводительные компрессоры отечественного производства обеспечат подачу больших объемов сжатого воздуха под давлением для работы системы пневмообмыва судна", - говорится в сообщении.
Завод пояснил, что воздух, выходящий через выпускные отверстия подводной части корпуса ледокола, создает воздушно-водяную завесу, которая снижает трение корпуса о лед, смывает ледяную крошку и снег, предотвращает обледенение. Благодаря этому обеспечиваются оптимальные ходовые характеристики атомоходов проекта 22220 и исключаются риски возникновения аварийных ситуаций.
В настоящее время на ледоколе продолжаются монтаж оборудования, окраска, работы с винторулевым комплексом, формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для обеспечения особой прочности секции в этой части корпуса собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.
Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
 
РОССИЯБалтийский завод
 
 
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