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Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября
Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября - 20.10.2026, ПРАЙМ
Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября
Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября, снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:42+0300
2026-10-20T16:42+0300
финансы
бизнес
банки
турция
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СТАМБУЛ, 20 окт – ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября, снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже недоступны, сообщили РИА Новости в службе поддержки. "Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года... Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно", - сообщили в службе поддержки. После 30 ноября клиент смогут вывести свои средства, обратившись в поддержку сервиса. Снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы сервиса недоступны, подчеркнули в компании. Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволял туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно было оформить пластиковую карту.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, турция
Финансы, Бизнес, Банки, ТУРЦИЯ
16:42 20.10.2026
 
Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября

Популярная среди россиян в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября

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СТАМБУЛ, 20 окт – ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября, снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже недоступны, сообщили РИА Новости в службе поддержки.
"Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года... Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно", - сообщили в службе поддержки.
После 30 ноября клиент смогут вывести свои средства, обратившись в поддержку сервиса.
Снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы сервиса недоступны, подчеркнули в компании.
Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволял туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно было оформить пластиковую карту.
 
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