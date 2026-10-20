https://1prime.ru/20261020/letim-874436463.html

Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября

Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября - 20.10.2026, ПРАЙМ

Платежная система Letim прекратит работу 30 ноября

Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября, снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:42+0300

2026-10-20T16:42+0300

2026-10-20T16:42+0300

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СТАМБУЛ, 20 окт – ПРАЙМ. Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит работу 30 ноября, снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже недоступны, сообщили РИА Новости в службе поддержки. "Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года... Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно", - сообщили в службе поддержки. После 30 ноября клиент смогут вывести свои средства, обратившись в поддержку сервиса. Снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы сервиса недоступны, подчеркнули в компании. Приложение Letim - это цифровой кошелек, который позволял туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода. При желании можно было оформить пластиковую карту.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, банки, турция