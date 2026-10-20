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В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме
Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:08+0300
2026-10-20T15:21+0300
технологии
бизнес
финансы
москва
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник пользователи сервиса Mail.Ru в России жаловались на сбои в его работе, Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 14.49 мск количество жалоб за час уменьшилось и составило 889, а за сутки - 1,6 тысяч. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. "Все сервисы Mail работают в штатном режиме", - сказала компания.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, финансы, москва
Технологии, Бизнес, Финансы, МОСКВА
15:08 20.10.2026 (обновлено: 15:21 20.10.2026)
 
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме

Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник пользователи сервиса Mail.Ru в России жаловались на сбои в его работе, Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 14.49 мск количество жалоб за час уменьшилось и составило 889, а за сутки - 1,6 тысяч. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы.
"Все сервисы Mail работают в штатном режиме", - сказала компания.
 
ТехнологииБизнесФинансыМОСКВА
 
 
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