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В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме
Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:08+0300
2026-10-20T15:08+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник пользователи сервиса Mail.Ru в России жаловались на сбои в его работе, Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 14.49 мск количество жалоб за час уменьшилось и составило 889, а за сутки - 1,6 тысяч. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. "Все сервисы Mail работают в штатном режиме", - сказала компания.
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Технологии, Бизнес, Финансы, МОСКВА
В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме
Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник пользователи сервиса Mail.Ru в России жаловались на сбои в его работе, Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 14.49 мск количество жалоб за час уменьшилось и составило 889, а за сутки - 1,6 тысяч. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы.
"Все сервисы Mail работают в штатном режиме", - сказала компания.