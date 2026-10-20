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В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме

В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Mail.Ru заявили о работе сервисов в штатном режиме

Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:08+0300

2026-10-20T15:08+0300

2026-10-20T15:21+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сервисы Mail.Ru работают в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник пользователи сервиса Mail.Ru в России жаловались на сбои в его работе, Так, по данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на 14.49 мск количество жалоб за час уменьшилось и составило 889, а за сутки - 1,6 тысяч. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы. "Все сервисы Mail работают в штатном режиме", - сказала компания.

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технологии, бизнес, финансы, москва