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Макрон договорился о поставках 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц

Макрон договорился о поставках 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц - 20.10.2026, ПРАЙМ

Макрон договорился о поставках 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в страны Персидского залива договорился о поставках в республику 200 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:20+0300

2026-10-20T12:20+0300

2026-10-20T12:20+0300

мировая экономика

франция

персидский залив

бахрейн

эммануэль макрон

totalenergies

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ПАРИЖ, 20 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в страны Персидского залива договорился о поставках в республику 200 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно из Бахрейна и ОАЭ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее Макрон отправился в запланированное турне по странам Персидского залива для обсуждения ситуации с топливом, несмотря на массовые беспорядки в республике. "В частности, 100 000 тонн поступят из Бахрейна, а 100 000 тонн - из ОАЭ. Эти объемы будут поставлены в дополнение к 95 000 тонн дизельного топлива в месяц, поставка которых через Саудовскую Аравию на октябрь и ноябрь уже обеспечена", - приводит телеканал слова представителя администрации Макрона. Согласно сообщению телеканала, заявление о заключении соглашения по поставкам дизтоплива прозвучало на фоне того, что в последние месяцы цены на топливо достигли пиковых значений. BFMTV отметил, что высокие цены на топливо стали одной из причин массового недовольства французов, вылившегося в масштабные акции протеста. Организацией поставок займется французская энергетическая компания TotalEnergies. В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

франция

персидский залив

бахрейн

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мировая экономика, франция, персидский залив, бахрейн, эммануэль макрон, totalenergies