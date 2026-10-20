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Мантуров назвал химическое машиностроение пилотным направлением - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Мантуров назвал химическое машиностроение пилотным направлением
Мантуров назвал химическое машиностроение пилотным направлением - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров назвал химическое машиностроение пилотным направлением
Химическое машиностроение определено пилотным направлением для консолидации спроса на оборудование в России, выявлено свыше 130 критических позиций, сообщили в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:10+0300
2026-10-20T17:10+0300
россия
бизнес
санкт-петербург
александр новак
денис мантуров
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Химическое машиностроение определено пилотным направлением для консолидации спроса на оборудование в России, выявлено свыше 130 критических позиций, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. Участники обсудили обеспечение технологического суверенитета нефтегазовой отрасли, реализацию программы стандартизации в нефтегазовой и химической отраслях. Отдельное внимание на заседании было уделено межотраслевому оборудованию, технологиям и подходам к их тиражированию в различных отраслях промышленности. "По словам первого вице-премьера, консолидация спроса на межотраслевую номенклатуру обеспечит загрузку производственных мощностей и снизит себестоимость российского оборудования. Пилотным направлением определено химическое машиностроение: выявлено более 130 критических позиций оборудования, 55 из которых обладают межотраслевым потенциалом и могут быть освоены в том числе за счет адаптации уже существующих отечественных решений", - говорится в сообщении по итогам заседания. Новак, в свою очередь, отметил, что нефтегазовый комплекс сталкивается с беспрецедентными внешними вызовами, при этом Россия обладает всеми механизмами и инструментами, чтобы обеспечить не только безопасность, но и технологическую независимость отрасли. "Наша цель - не просто заменить импорт, а создать технологии и оборудование, которые не уступают лучшим мировым образцам. Яркий пример такой работы - создание российского флота ГРП (гидроразрыва пласта) для нефтяной отрасли в рамках государственной программы правительства РФ. Проект обеспечивает отрасль оборудованием для разработки сложных запасов и снижает зависимость от зарубежной техники", - приводятся в сообщении слова Новака.
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россия, бизнес, санкт-петербург, александр новак, денис мантуров
РОССИЯ, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Новак, Денис Мантуров
17:10 20.10.2026
 
Мантуров назвал химическое машиностроение пилотным направлением

Мантуров назвал химмашиностроение пилотным направлением для консолидации спроса

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Химическое машиностроение определено пилотным направлением для консолидации спроса на оборудование в России, выявлено свыше 130 критических позиций, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению.
Участники обсудили обеспечение технологического суверенитета нефтегазовой отрасли, реализацию программы стандартизации в нефтегазовой и химической отраслях. Отдельное внимание на заседании было уделено межотраслевому оборудованию, технологиям и подходам к их тиражированию в различных отраслях промышленности.
"По словам первого вице-премьера, консолидация спроса на межотраслевую номенклатуру обеспечит загрузку производственных мощностей и снизит себестоимость российского оборудования. Пилотным направлением определено химическое машиностроение: выявлено более 130 критических позиций оборудования, 55 из которых обладают межотраслевым потенциалом и могут быть освоены в том числе за счет адаптации уже существующих отечественных решений", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Новак, в свою очередь, отметил, что нефтегазовый комплекс сталкивается с беспрецедентными внешними вызовами, при этом Россия обладает всеми механизмами и инструментами, чтобы обеспечить не только безопасность, но и технологическую независимость отрасли.
"Наша цель - не просто заменить импорт, а создать технологии и оборудование, которые не уступают лучшим мировым образцам. Яркий пример такой работы - создание российского флота ГРП (гидроразрыва пласта) для нефтяной отрасли в рамках государственной программы правительства РФ. Проект обеспечивает отрасль оборудованием для разработки сложных запасов и снижает зависимость от зарубежной техники", - приводятся в сообщении слова Новака.
 
РОССИЯБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр НовакДенис Мантуров
 
 
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