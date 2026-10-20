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Матвиенко назвала кризис на топливном рынке рукотворным

Матвиенко назвала кризис на топливном рынке рукотворным - 20.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко назвала кризис на топливном рынке рукотворным

Кризис на топливном рынке рукотворный, его спровоцировали западные страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:56+0300

2026-10-20T12:56+0300

2026-10-20T12:56+0300

мировая экономика

сша

германия

ближний восток

валентина матвиенко

ес

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АБАКАН, 20 окт - ПРАЙМ. Кризис на топливном рынке рукотворный, его спровоцировали западные страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Кризис на топливном рынке, на энергетическом рынке, рукотворный. Он был создан, Евросоюзом, он был создан командой (Джо - ред.) Байдена в Соединенных Штатах, когда он был президентом, с целью задушить Россию экономически, сдержать ее развитие, убрать Россию с энергетического рынка, обложить санкциями. Чтобы Россия не могла продолжать торговать нефтью, газом, дизелем. Это было их большой ошибкой, они это уже все осознают, понимают", - сказала политик журналистам. По ее словам, в результате такой бездумной, легковесной политики и США, и Евросоюза, "мы видим, что произошло: дефицит топлива, дефицит дизеля, цены взлетели до небес". "Идет разрушение промышленности и экономики в странах Евросоюза, особенно в Германии, самая крупная экономика Евросоюза, потому что не выдерживают конкуренцию на таких дорогих энергоносителях. Плюс кризис, понятно, на Ближнем Востоке, который также внес, еще добавил кризиса на топливном рынке", - сказала Матвиенко.

сша

германия

ближний восток

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мировая экономика, сша, германия, ближний восток, валентина матвиенко, ес