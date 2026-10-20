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Матвиенко оценила договоренность с США о поставках российского топлива - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Матвиенко оценила договоренность с США о поставках российского топлива
Матвиенко оценила договоренность с США о поставках российского топлива - 20.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко оценила договоренность с США о поставках российского топлива
Договоренности с США о поставках российского дизельного топлива, возвращение на мировые рынки выгодно всем, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:10+0300
2026-10-20T14:10+0300
россия
сша
валентина матвиенко
владимир путин
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АБАКАН, 20 окт – ПРАЙМ. Договоренности с США о поставках российского дизельного топлива, возвращение на мировые рынки выгодно всем, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "Мне кажется, что президент Соединенных Штатов очень правильное внес предложение. Речь не идет только о поставках дизеля в Соединенные Штаты. Речь идет о том, чтобы открыть возможность России вернуться на мировой рынок, потому что Россия занимает большую долю процента в мировой экономике", - сказала Матвиенко журналистам. Она отметила, что эти меры позволят стабилизировать топливный рынок, чтобы уйти от кризиса и мощного роста цен, который накладен для граждан всех стран. "Естественно, это польза для американских потребителей дизеля и топлива. И, конечно, для России, потому что мы возвращаемся в цивилизованное поле торговли энергоресурсами, которых так ждут все страны… Поэтому взаимная выгода", - заключила политик.
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россия, сша, валентина матвиенко, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:10 20.10.2026
 
Матвиенко оценила договоренность с США о поставках российского топлива

Матвиенко: договоренность с США о поставках российского топлива выгодно всем

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АБАКАН, 20 окт – ПРАЙМ. Договоренности с США о поставках российского дизельного топлива, возвращение на мировые рынки выгодно всем, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
"Мне кажется, что президент Соединенных Штатов очень правильное внес предложение. Речь не идет только о поставках дизеля в Соединенные Штаты. Речь идет о том, чтобы открыть возможность России вернуться на мировой рынок, потому что Россия занимает большую долю процента в мировой экономике", - сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что эти меры позволят стабилизировать топливный рынок, чтобы уйти от кризиса и мощного роста цен, который накладен для граждан всех стран.
"Естественно, это польза для американских потребителей дизеля и топлива. И, конечно, для России, потому что мы возвращаемся в цивилизованное поле торговли энергоресурсами, которых так ждут все страны… Поэтому взаимная выгода", - заключила политик.
 
РОССИЯСШАВалентина МатвиенкоВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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