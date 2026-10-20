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На развитие курорта "Мамисон" вложили почти 27 миллиардов рублей
На развитие курорта "Мамисон" вложили почти 27 миллиардов рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
На развитие курорта "Мамисон" вложили почти 27 миллиардов рублей
Частные инвесторы уже вложили в развитие курорта "Мамисон" в Северной Осетии 6,89 миллиарда рублей, а всего 17 резидентов особой экономической зоны планируют... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:26+0300
2026-10-20T13:26+0300
2026-10-20T13:27+0300
бизнес
туризм
северная осетия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы уже вложили в развитие курорта "Мамисон" в Северной Осетии 6,89 миллиарда рублей, а всего 17 резидентов особой экономической зоны планируют инвестировать 26,9 миллиарда рублей, сообщило Минэкономразвития РФ. В ходе рабочей поездки в Республику Северная Осетия — Алания замминистра экономического развития Сергей Назаров осмотрел транспортную, коммунальную и туристическую инфраструктуру всесезонного курорта "Мамисон". "Частные инвесторы уже вложили в развитие курорта 6,89 миллиарда рублей. Всего 17 резидентов особой экономической зоны планируют инвестировать 26,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Минэкономразвития. На эти средства планируется построить 17 гостиниц, создать 193 модульных объекта размещения и 25 ресторанов и кафе. После реализации проектов "Мамисон" сможет предложить туристам более 6,1 тысячи мест размещения. При этом планируется создать порядка 1300 рабочих мест. Отмечается, что на данный момент на курорте создано 176 рабочих мест. Работают гостиничные объекты, кафе и рестораны, пункты проката спортивного инвентаря и другие туристические сервисы. Помимо этого, на курорте построено более 20 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги.
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бизнес, туризм, северная осетия
Бизнес, Туризм, Северная Осетия
На развитие курорта "Мамисон" вложили почти 27 миллиардов рублей
Минэк: частные инвесторы вложили в развитие курорта "Мамисон" 6,89 млрд рублей
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Частные инвесторы уже вложили в развитие курорта "Мамисон" в Северной Осетии 6,89 миллиарда рублей, а всего 17 резидентов особой экономической зоны планируют инвестировать 26,9 миллиарда рублей, сообщило Минэкономразвития РФ.
В ходе рабочей поездки в Республику Северная Осетия — Алания замминистра экономического развития Сергей Назаров осмотрел транспортную, коммунальную и туристическую инфраструктуру всесезонного курорта "Мамисон".
"Частные инвесторы уже вложили в развитие курорта 6,89 миллиарда рублей. Всего 17 резидентов особой экономической зоны планируют инвестировать 26,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
На эти средства планируется построить 17 гостиниц, создать 193 модульных объекта размещения и 25 ресторанов и кафе. После реализации проектов "Мамисон" сможет предложить туристам более 6,1 тысячи мест размещения. При этом планируется создать порядка 1300 рабочих мест.
Отмечается, что на данный момент на курорте создано 176 рабочих мест. Работают гостиничные объекты, кафе и рестораны, пункты проката спортивного инвентаря и другие туристические сервисы. Помимо этого, на курорте построено более 20 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги.