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Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро

Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро - 20.10.2026, ПРАЙМ

Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о договоренностях, призванных привлечь в экономику Германии около 230 миллиардов евро в качестве инвестиций. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

2026-10-20T18:08+0300

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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о договоренностях, призванных привлечь в экономику Германии около 230 миллиардов евро в качестве инвестиций. "В целом, на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить (в ФРГ - ред.) около 230 миллиардов евро", - сообщил Мерц по итогам двухдневного инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине. В качестве примера Мерц указал американскую корпорацию Amazon, которая, по его словам, планирует направить на проекты в ФРГ 16 миллиардов евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi. Мерц утверждал, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

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мировая экономика, газ, германия, берлин, фридрих мерц, amazon, nvidia, rwe