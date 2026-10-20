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Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро
Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о договоренностях, призванных привлечь в экономику Германии около 230 миллиардов евро в качестве инвестиций. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:08+0300
2026-10-20T18:08+0300
мировая экономика
газ
германия
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фридрих мерц
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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о договоренностях, призванных привлечь в экономику Германии около 230 миллиардов евро в качестве инвестиций. "В целом, на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить (в ФРГ - ред.) около 230 миллиардов евро", - сообщил Мерц по итогам двухдневного инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине. В качестве примера Мерц указал американскую корпорацию Amazon, которая, по его словам, планирует направить на проекты в ФРГ 16 миллиардов евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi. Мерц утверждал, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.
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мировая экономика, газ, германия, берлин, фридрих мерц, amazon, nvidia, rwe
Мировая экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Фридрих Мерц, Amazon, Nvidia, RWE
18:08 20.10.2026
 
Мерц заявил о договоренностях по привлечению в Германию 230 миллиардов евро

Канцлер ФРГ Мерц заявил о договоренностях о привлечении 230 миллиардов евро инвестиций

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о договоренностях, призванных привлечь в экономику Германии около 230 миллиардов евро в качестве инвестиций.
"В целом, на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить (в ФРГ - ред.) около 230 миллиардов евро", - сообщил Мерц по итогам двухдневного инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине.
В качестве примера Мерц указал американскую корпорацию Amazon, которая, по его словам, планирует направить на проекты в ФРГ 16 миллиардов евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.
Мерц утверждал, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала.
Саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.
 
Мировая экономикаГазГЕРМАНИЯБерлинФридрих МерцAmazonNvidiaRWE
 
 
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