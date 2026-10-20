https://1prime.ru/20261020/mexc-874438270.html
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии - 20.10.2026, ПРАЙМ
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:37+0300
2026-10-20T17:37+0300
2026-10-20T17:37+0300
россия
белоруссия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874438270.jpg?1792507061
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки.
"В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Беларуси", - говорится в сообщении.
Пользователи, которых затронут изменения, получат индивидуальные уведомления с указанием применимых сроков и порядка закрытия позиций и вывода активов, уточняется там же.
По данным портала coinmarketcup, биржа MEXC входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
Криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки.
"В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Беларуси", - говорится в сообщении.
Пользователи, которых затронут изменения, получат индивидуальные уведомления с указанием применимых сроков и порядка закрытия позиций и вывода активов, уточняется там же.
По данным портала coinmarketcup, биржа MEXC входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.