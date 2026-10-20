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MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии

MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии - 20.10.2026, ПРАЙМ

MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии

Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:37+0300

2026-10-20T17:37+0300

2026-10-20T17:37+0300

россия

белоруссия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки. "В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Беларуси", - говорится в сообщении. Пользователи, которых затронут изменения, получат индивидуальные уведомления с указанием применимых сроков и порядка закрытия позиций и вывода активов, уточняется там же. По данным портала coinmarketcup, биржа MEXC входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.

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