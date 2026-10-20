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MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии - 20.10.2026, ПРАЙМ
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MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии - 20.10.2026, ПРАЙМ
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:37+0300
2026-10-20T17:37+0300
россия
белоруссия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874438270.jpg?1792507061
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки. "В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Беларуси", - говорится в сообщении. Пользователи, которых затронут изменения, получат индивидуальные уведомления с указанием применимых сроков и порядка закрытия позиций и вывода активов, уточняется там же. По данным портала coinmarketcup, биржа MEXC входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, белоруссия
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
17:37 20.10.2026
 
MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии

Криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупная мировая криптобиржа MEXC прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, следует из сообщения на сайте площадки.
"В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Беларуси", - говорится в сообщении.
Пользователи, которых затронут изменения, получат индивидуальные уведомления с указанием применимых сроков и порядка закрытия позиций и вывода активов, уточняется там же.
По данным портала coinmarketcup, биржа MEXC входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.
 
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