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Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft

Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft - 20.10.2026, ПРАЙМ

Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:42+0300

2026-10-20T14:42+0300

2026-10-20T14:42+0300

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технологии

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО "Майкрософт Рус"… на шесть месяцев", - сказано в судебном акте. Арбитражный суд Москвы в апреле признал ООО "Майкрософт Рус" банкротом. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре прошлого года по собственному заявлению компании. Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей. К моменту открытия конкурсного производства кредиторы предъявили к российской "дочке" Microsoft Corporation требования на сумму чуть более 291 миллиона рублей. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России. В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус".

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бизнес, технологии, москва, microsoft