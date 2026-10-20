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Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft
Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:42+0300
2026-10-20T14:42+0300
бизнес
технологии
москва
microsoft
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО "Майкрософт Рус"… на шесть месяцев", - сказано в судебном акте. Арбитражный суд Москвы в апреле признал ООО "Майкрософт Рус" банкротом. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре прошлого года по собственному заявлению компании. Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей. К моменту открытия конкурсного производства кредиторы предъявили к российской "дочке" Microsoft Corporation требования на сумму чуть более 291 миллиона рублей. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России. В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус".
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бизнес, технологии, москва, microsoft
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Microsoft
14:42 20.10.2026
 
Суд продлил на полгода процедуру банкротства "дочки" Microsoft

Суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Microsoft

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Продлить срок конкурсного производства в отношении ООО "Майкрософт Рус"… на шесть месяцев", - сказано в судебном акте.
Арбитражный суд Москвы в апреле признал ООО "Майкрософт Рус" банкротом. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре прошлого года по собственному заявлению компании. Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
К моменту открытия конкурсного производства кредиторы предъявили к российской "дочке" Microsoft Corporation требования на сумму чуть более 291 миллиона рублей.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус".
 
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