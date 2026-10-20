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Сформирован портрет получателя микрозайма и автокредита

Сформирован портрет получателя микрозайма и автокредита - 20.10.2026, ПРАЙМ

Сформирован портрет получателя микрозайма и автокредита

Финансовый маркетплейс Банки.ру изучил анкеты пользователей, подававших заявки на заемные средства, и сравнил их с данными тех, кому кредит в итоге одобрили... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T03:03+0300

2026-10-20T03:03+0300

2026-10-20T03:03+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Банки.ру изучил анкеты пользователей, подававших заявки на заемные средства, и сравнил их с данными тех, кому кредит в итоге одобрили. Исследование охватило микрозаймы и автокредиты. Об итогах проведенной экспертизы агентству "Прайм" рассказала директор направления МФО Банки.ру Елена Лапикова.В сегменте микрозаймов аудитория преимущественно молодая: 63% заявок приходится на россиян 18–34 лет, половина заявителей не состоит в браке, 71% не имеют детей."Мужчины подали 61% заявок, женщины — 39%. Спрос в основном на небольшие суммы: 73% хотят получить до 10 тысяч рублей, еще 18% — от 10 до 30 тысяч рублей, а 84% планируют вернуть заем в течение 30 дней", - говорит Лапикова.По ее словам, портрет получателя микрозайма близок к портрету заявителя, но с небольшими корректировками. Мужчины составляют 56% выдач, женщины — 44%, на возраст 18–34 лет приходится 59% одобрений против 63% заявок. Доход большинства получателей — от 50 до 100 тыс. рублей (35% против 31% среди заявителей), а доля тех, кто зарабатывает 200 тысяч рублей и выше, снижается с 17% до 13%.По суммам различия также невелики, хотя доля займов свыше 50 тысяч рублей среди выдач составляет 10% против 5% среди заявок. Сроки остаются похожими: 86% выданных микрозаймов оформлены до 30 дней против 84% заявок. В этом сегменте наблюдается наименьший разрыв между заявками и выдачами — МФО готовы работать с широкой аудиторией, включая тех, кому отказывают в крупных продуктах.Автокредит в России — продукт с выраженным "мужским" профилем: 71% заявок. Треть заявителей рассчитывает на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, еще 28% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Большинство планирует выплачивать кредит от 2 до 5 лет, 32% — более пяти лет. Однако портрет получателя заметно отличается: доля мужчин снижается с 71% до 61% выдач, а доля заемщиков 25–34 лет — с 48% заявок до 23% одобрений.Заметнее всего меняется финансовый профиль. Среди заявителей 37% указывали доход от 50 до 100 тысяч рублей, но получили кредит лишь 27% из них. При этом доля тех, кто заявил доход менее 50 тысяч рублей, составила 13% анкет, а одобрение получили 33% таких заемщиков. Суммы до 500 тысяч рублей занимают 61% выдач против 37% заявок, а сроки более пяти лет сокращаются с 32% до 9%.Столь заметное расхождение объясняется ужесточением требований к заемщикам. Макропруденциальные лимиты ЦБ с 2023 года действуют для потребительских кредитов и займов МФО, с июля 2024 года — для автокредитов, а с июля 2025 года — и для ипотеки. "Банки стали внимательнее оценивать долговую нагрузку и подтвержденный доход, на фоне чего в выдачах выросла доля заемщиков старше 45 лет — с 12% среди заявителей до 48%", - заключает Елена Лапикова.

https://1prime.ru/20261009/rossijane-874131685.html

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